У Білорусі вже понад місяць тривають масові протести. Люди виходять на вулиці, аби висловити незадоволення фальсифікацією результатів виборів та жорстокими діями силовиків. У суботу, 19 вересня, вже традиційно на Марш солідарності в Мінську вийшли тисячі жінок. Їх почали затримувати ОМОНівці.

Про те, що відбувалося протягом 42-го дня масових протестів у Білорусі, читайте у матеріалі 24 каналу.

Важливо Масові протести в Білорусі: останні новини та що відомо – фото, відео

Масштабний Марш жінок

У Мінську вже традиційно в суботу проходить масштабний Марш жінок. 18 вересня на мітинг вийшли тисячі білорусок.

Величезна колона жінок в Мінську: відео

Звісно жоден Марш жінок у Білорусі вже складно уявити без одного із символів протестів –Ніни Багінської.

Ніна Багінська під час Маршу жінок у Мінську: відео

Підтримати жінок вирішили й байкери: відео

Затримання жінок та сутички з ОМОНом

У Мінську силовики вже почали затримання жінок. Навколо центру білоруської столиці кружляють автозаки.

Подекуди між жінками та ОМОНівцями спалахують сутички. Зокрема, правоохоронці затримують і байкерів, які підтримують жінок.

Згодом місцеві ЗМІ повідомили про затримання Ніни Багінської біля ТЦ "Айсберг", де ОМОНівці затиснули до стіни групу жінок, намагаючись затримати їх.

Дивіться відео затримання Ніни Багінської:

Спроба затримання невідомими у балаклавах байкера: відео

Ще одне відео затримань у Мінську:

Марш жінок у Мінську / Фото TUT.by

Звернення Тихановської

Напередодні Маршу солідарності очільниця білоруської опозиції Світлана Тихановська звернулася до протестувальників. За словами опозиціонерки, недільні марші вже стали найкращою за останній час традицією білорусів.

Лідерка білоруської опозиції наголосила, що білоруси – це нація, яка шанує свої традиції. І найкращою традицією за останній час, на думку Тихановської, є недільні марші. Адже їхні учасники показують, що білоруський народ – це сила.

Пресслужба Тихановської також опублікувала її звернення до білоруських жінок. Опозиціонерка зізналася, що захоплюється сміливістю білорусок, які, незважаючи на залякування та тиск, продовжують виходити на протести.

Лідерка білоруської опозиції згадала про те, що сина білоруської активістки Олени Лазарчик забрали до притулку.

Вони намагаються поставити нас перед вибором: бути вірними своїм дітям, або своїй країні. Але немає нікого сильнішого матері, яка бореться за майбутнє своєї дитини, своєї родини і своєї країни,

– заявила Тихановська.

Дивіться відеозвернення Тихановської до білоруських жінок:

Опозиціонерка Лазарчик таки забрала сина

У Мінську сотні людей прийшли підтримати білоруську активістку Олену Лазарчик. Вона прийшла забрати сина Артема з місцевого дитячого будинку. Раніше силовики її арештували, тому дитину фактично віддали в дитбудинок.

Сьогодні матері нарешті вдалося забрати Артема з дитячого будинку. Люди зустріли їх оплесками зі сльозами на очах.



Люди прийшли підтримати Олену Лазарчик / Фото TUT.by



Олена Лазарчик зі сином Артемом / Фото TUT.by

Олена Лазарчик воз'єдналась зі сином: відео

Протести в Білорусі: що треба знати