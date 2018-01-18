Близько 200 українців не можуть вилетіти з Єгипту

У четвер вранці, 18 січня, близько 200 українців не змогли вилетіти з єгипетського курорту Шарм-еш-Шейх до України через несправний літак.

Про це пише "Думська".

Судно авіакомпанії YanAir мало прибути в Єгипет з львівського аеропорту імені Данила Галицького. Проте вечором раніше літак Airbus A321 через поломку не зміг вилетіти на курорт з пасажирами зі Львова.

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Крім того, до Шарм-еш-Шейху не можуть дістатися і одесити. Судно цієї ж компанії сьогодні, 18 січня, о 12:30 мало летіти з Одеси до Єгипту. У виданні зазначають, що, напевно, буде тривала затримка рейсу.

До слова, із Мексики на батьківщину не можуть повернутися близько 500 російських туристів. Усе через наявний борг авіакомпанії "Росія" за стоянку літака в аеропорту курортного міста Канкун.