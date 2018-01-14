Страшні кадри: з’явилось відео з літака, що падав у море в Туреччині
18:35, 14 січня 14750 Читать новость на русском
У Туреччині літак ледь не зірвався у прірву та дивом уникнув падіння у море. Один із пасажирів, що був на літаку авіакомпанії Pegasus Airlines опублікував на своєму YouTube-каналі відео з салону під час евакуації.
На кадрах видно, як пасажири в паніці вчинили тисняву, а за кадром чути дитячі крики.
На відео також можна постежити за роботою турецьких рятувальних служб.
У Туреччині літак ледь не зірвався у прірву
Нагадаємо, у Туреччині літак викотився за межі злітно-посадкової смуги і загруз у багнюці у прірві над морем. Boeing 737-800 здійснював рейс із турецької столиці у місто Трабзон, що на березі Чорного моря. На момент надзвичайної ситуації у літаку перебувало 162 пасажири та шестеро членів екіпажу. На щастя, ніхто не постраждав.
Джерело: 24 Канал
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