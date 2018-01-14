Страшні кадри: з’явилось відео з літака, що падав у море в Туреччині

У Туреччині літак ледь не зірвався у прірву / Фото з соцмереж

У Туреччині літак ледь не зірвався у прірву та дивом уникнув падіння у море. Один із пасажирів, що був на літаку авіакомпанії Pegasus Airlines опублікував на своєму YouTube-каналі відео з салону під час евакуації.