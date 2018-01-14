Над прірвою у морі: моторошні кадри аварії літака в Туреччині

У Туреччині літак авіакомпанії Pegasus Airlines викотився за межі злітно-посадкової смуги і загруз у багнюці у прірві над морем.

Boeing 737-800 здійснював рейс із турецької столиці у місто Трабзон, що на березі Чорного моря.

Під час посадки лайнер з пасажирами на борту викотився за межі злітно-посадкової смуги.

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На момент надзвичайної ситуації у літаку перебувало 162 пасажири та шестеро членів екіпажу.

На щастя, ніхто не постраждав – усіх вдалось безпечно евакуювати.

Аеропорт Трабзона тимчасово закрили.

Тим часом у мережі з'явились вражаючі кадри, на яких видно, як гігантський лайнер буквально завис над урвищем.