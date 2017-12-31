Майже 4 тисячі мандрівників застрягли у горах у Франції через сильні снігопади
21:51, 31 грудня 2017 582 Читать новость на русском
Рівень небезпеки сходження лавин у Савойї досяг 4 із 5 пунктів. Також з'явилось повідомлення про одного загиблого: 22-річний лижник загинув після сходження лавини, коли катався на курорті Валь д'Ізер.
31 грудня 2017 року префектура Савойського департаменту повідомила, що 3,5 тисячі автомобілістів провели ніч у тимчасових притулках після того, як дороги стали непроїзними через сніг, пише The Local.
Один лижник загинув у результаті сходження лавини.
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Як повідомляється, ще 500 відпочивальників, які приземлилися в аеропорту в місті Шамбері, також були змушені спати у притулках.
Джерело: 24 Канал
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