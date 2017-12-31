Внаслідок побутової перестрілки в Колорадо поранено кілька поліцейських, одного вбито
20:17, 31 грудня 2017 415 Читать новость на русском
Під час перестрілки в районі міста Денвер, штат Колорадо, постраждали кілька поліцейських.
Про це повідомляється в Twitter поліції округу Дуглас. У повідомленні поліції в Facebook ідеться, що повідомлення про стрілянину надійшло о 5:13 за місцевим часом.
Інформації про інших загиблих і постраждалих також поки немає. Пізніше поліція повідомила, що один поліцейський помер, ще 5 дістали поранень.
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Причина стрілянини – домашній конфлікт. Також були поранені кілька цивільних. За попередніми даними, нападник убитий.
Джерело: 24 Канал
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