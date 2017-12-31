Внаслідок побутової перестрілки в Колорадо поранено кілька поліцейських, одного вбито

Під час перестрілки в районі міста Денвер, штат Колорадо, постраждали кілька поліцейських.

Про це повідомляється в Twitter поліції округу Дуглас. У повідомленні поліції в Facebook ідеться, що повідомлення про стрілянину надійшло о 5:13 за місцевим часом.

Інформації про інших загиблих і постраждалих також поки немає. Пізніше поліція повідомила, що один поліцейський помер, ще 5 дістали поранень.

UPDATE, we have multiple deputies down, no update on their status. The scene remains active and please avoid the area. — DC Sheriff (@dcsheriff) 31 грудня 2017 р.

Читайте також: Що досі приховують про криваву стрілянину в Княжичах – розслідування

Причина стрілянини – домашній конфлікт. Також були поранені кілька цивільних. За попередніми даними, нападник убитий.