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НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2017 РОКУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Внаслідок побутової перестрілки в Колорадо поранено кілька поліцейських, одного вбито

20:17, 31 грудня 2017 415 Читать новость на русском
Поліція
Поліція / Фото з вільних джерел

Під час перестрілки в районі міста Денвер, штат Колорадо, постраждали кілька поліцейських.

Про це повідомляється в Twitter поліції округу Дуглас. У повідомленні поліції в Facebook ідеться, що повідомлення про стрілянину надійшло о 5:13 за місцевим часом.

Інформації про інших загиблих і постраждалих також поки немає. Пізніше поліція повідомила, що один поліцейський помер, ще 5 дістали поранень.

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Причина стрілянини – домашній конфлікт. Також були поранені кілька цивільних. За попередніми даними, нападник убитий.

Теги: Новини України Жертви Поліція
Джерело: 24 Канал
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