21:40
10 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ УСИК – БЕЛЬЮ ЮРІЙ ЛУЦЕНКО КАТЕРИНА ГАНДЗЮК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. Амбіції Жириновського. "Санта-барбара" з участю "Медузи"
      Вєсті Кремля
      19:38, сьогодні
      Вєсті. UA. Жир. Клуб у Верховній Раді. Магічна драбина Медведчука
      Вєсті.UA
      18:43, сьогодні
      Прибуткова справа: як псевдоактивісти нещадно заробляють на українцях
      ЦРУ
      09:00, 9 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Реклама: від початків до 90-х
      Згадати все
      22:51, 9 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ УСИК – БЕЛЬЮ ЮРІЙ ЛУЦЕНКО КАТЕРИНА ГАНДЗЮК

      Блогерку з Австралії не пустили до Лувру через надто відверту сукню: курйозні деталі

      1360 Читать новость на русском
      Австралійську блогерку ну пустили у відвертій сукні в Лувр
      Австралійську блогерку ну пустили у відвертій сукні в Лувр / Instagram / @mewsha

      Австралійська блогерка Ньюша Сі неабияк обурилась в соцмережах після інциденту у Парижі. Через прозору сукню з відвертим декольте охоронці не впустили її до знаменитого Лувру.

      Про це повідомляють на The Independent.

      Подивитись на легендарну "Мону Лізу", скульптуру Олександра Великого та інші відомі експонати блогерці так і не вдалось. Зірка соцмереж розповіла, що вагомих причин на те, щоб не впустити її в музей не було. Охоронцеві просто не сподобався наряд, в якому вона прийшла на екскурсію.

      Читайте також: Блогерка створила серію ефектних фото в стилі Кендалл Дженнер: яскраві кадри

      "На сайті музею немає інформації про дрес-код, а у правилах щодо вигляду відвідувачів вказано, що у Лувр не можна заходити голим, босим або у купальнику", – зазначила Ньюша.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Newsha Syeh (@mewsha)

       

      Дівчина додала, що "міміка та рухи охоронця були дуже неприємні та жахливі" і він сказав їй прикритися з "повними ненависті очима". Обурена блогерка підсумувала, що ця ситуація розбила її серце, а правила музею вона назвала архаїчними. В Луврі поки що ситуацію не прокоментували.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Newsha Syeh (@mewsha)

       

      Схоже, дівчина згодом все ж таки відвідала історичну пам'ятку зі своїм бойфрендом, але одягнула дещо скромніший наряд.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Newsha Syeh (@mewsha)

       

       

      Теги: LifeStyle Мода Еротика Новини Франції
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      Підсумок тижня: Янукович підписав закон про референдум
       2 грудня 2012 , 21:10
      Через дії КНДР Південна Корея хоче розмістити в себе "найпотужнішу" тактичну зброю зі США
       3 вересня 2017 , 12:16
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук