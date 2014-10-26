Блок Порошенка не проти залишити Яценюка прем'єром, — Луценко

Лідер партії "Блок Петра Порошенка" Юрій Луценко заявив, що їхня партія не проти повторного призначення Арсенія Яценюка прем'єром.

Щодо коаліції: питання коаліції не зводиться до прем'єра, воно зводиться до європейського курсу реалізації реформ. Буде формування команди професіоналів, а не торгів за те, хто яке місце займе, — повідомив Луценко.

Також він додав, що питання прем'єра буде обговорюватися на переговорах партій, які створять коаліцію.

Наша коаліційна угода передбачає чіткий календарний план реформ. Особисто я вважаю Яценюка дуже грамотною людиною і прем'єром, але все залежить від того, чи готовий він реалізовувати реформи в стислий термін. Якщо він на це готовий — проблем, впевнений, не буде, — зазначив Луценко.

Додамо, що "Народний фронт" проводив передвиборчу кампанію під гаслом того, що якщо його не підтримають, Арсеній Яценюк не залишиться прем'єром. За даними екзит-полів, НФ впевнено посідає друге місце на виборах, поступаючись БПП лише кілька процентних пунктів.