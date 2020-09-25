Від сьогодні й до 11 жовтня Ізраїль починає жити в умовах герметичного карантину. Опівдні призупинили роботу державний й приватний сектор. Зокрема, людям заборонено відходити від місця проживання далі, ніж на 1 кілометр.

Про те, як розпочався герметичний карантин в Ізраїлі в ефірі 24 каналу розповів українець Андрій Пилипенко, який там проживає.

Зверніть увагу Герметичний карантин в Ізраїлі: журналіст пояснив, що це таке і навіщо

За словами українця, в Ізраїлі починається шабат, а з 28 вересня буде велике релігійне свято – Судний день, до якого всі готуються. Однак карантинні заходи посилили.

Зокрема, на виїздах з міст є блокпости. Всі автомобілі перевіряють і встановлюють – з якою метою покидають населений пункт,

– зазначив українець.

Також він зауважив, що навіть є певний перелік дозволів, коли можна віддалятися від свого будинку далі, ніж на 1 кілометр. Наприклад, можна виїжджати від дому коли потрібно зробити закупи, допомогти родичам або ж на поїхати на роботу.

Попри це, громадський транспорт та залізниця у країні працюють. Але міжміські переїзди в автобусах також зупинили.

Штрафи

У всіх інших випадках – діє система штрафів. Наприклад:

► Якщо вас зупинили на вулиці й ви там перебуваєте без об'єктивної причини – це обійдеться в 500 шекелів (приблизно 3 800 гривень, – 24 канал).

► Якщо є група понад 10 людей, але це не політична демонстрація і не спільна молитва – штраф 1 000 шекелів (майже 8 000 гривень).

► Також є окремі штрафи для бізнесу – від 5 000 шекелів.

Довідка. За минулу добу в Ізраїлі виявили 7,5 випадків хворих на коронавірус.

Що таке герметичний карантин?

Від 25 вересня 2020 року в Ізраїлі припинять роботу державного і приватного сектора, за винятком об'єктів критичної інфраструктури.

Зокрема закриють ринки та синагоги, заборонять людям відходити від місця проживання далі, ніж на один кілометр. Молитви й демонстрації дозволять лише на відкритому повітрі – групами не більше 20 людей.

В Ізраїлі ще чекають на рішення щодо роботи освітніх установ для дітей з особливими потребами та роботи міжнародного аеропорту.

Дивіться повністю відео розмови з українцем, який проживає в Ізраїлі: