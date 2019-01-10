Блондинки, брюнетки чи руді: які жінки більше подобаються чоловікам

Психологи з Аугсбурзького університету в американському штаті Міннесота вирішили провести і експеримент і з’ясувати, які жінки видаються їм більш привабливими, з якими жінками їм подобається зустрічатися, а на яких вони одружаться.

Результати роботи опублікували в журналі соціальної психології The Journal of Social Psychology, пише Maxim.

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Психологи показували 110 чоловікам світлини, на яких зображені жінки з різним кольором та довжиною волосся. Кожну фотографію чоловіки оцінювали.



Які жінки більше подобаються чоловікам

Респонденти повинні були написати приблизний вік жінки, оцінити наскільки вона приваблива і можливість побудови довгострокових стосунків, створення сім’ї та виховання дітей.

Результати опитування свідчать, що чоловіки сприймають світловолосих жінок як більш привабливих, здорових та молодих. Та попри те, що, за думкою чоловіків, блондинки більш привабливі, вони видаються їм менш серйозними, ніж брюнетки чи руді.

Чоловіки віднесли блондинок до категорії тих, з якими їм хотілося б зустрічатися, а от на брюнетках вони хотіли б одружитися.



Чоловіки віднесли брюнеток до категорії тих жінок, з якими вони хотіли б одружитися

Вчені запевняють, що волосся завжди було своєрідним маркером для здоров’я. Через те, що з роками воно темніє, чоловіки сприймають жінок зі світлим волоссям як більш здорові й у них є більше шансів народити здорове потомство.

Дослідження також показало, що чоловікам більше подобаються жінки з середньою довжиною волосся.

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