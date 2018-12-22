Bloomberg підрахував, на скільки у 2018-ому схудли гаманці відомих багатіїв: космічні цифри

У 2018 році 500 найбагатших людей світу втратили 511 млрд доларів. Серед них опинились й такі товстосуми, як Марк Цукерберг, Джефф Безос, Амансіо Ортегі.

Сукупний чистий капітал багатіїв скоротився до 4,7 трильйона доларів, йдеться у дослідженні Bloomberg Billionaires Index.

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Так, засновник Amazon Джефф Безос, який може похизуватись найбільшими прибутками цього року, водночас втратив 53 мільярди доларів. Та він від цього не збіднів: у підсумку його капітал у 2018-ому склав 115 мільярдів доларів.

А от у засновника Facebook Марка Цукерберга не все так добре. Його компанія цьогоріч пережила не одну кризу, тож і збитки відповідні – 23 мільярди доларів. Загальний капітал Цукерберга оцінили у 49,7 мільярда доларів.

Загалом, 173 американські мільярдери у 2018-ому "позбулись" близько 5,9% від загального капіталу. Їхній загальний стан Bloomberg оцінив в 1,9 трилійона доларів. Крім того, 128 азіатських підприємців розпрощалися зі 144 мільярдами доларів.

Також 2018-ий був несприятливим для низки європейських мільярдерів – від засновника Zara Амансіо Ортегі до екс-прем'єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі.