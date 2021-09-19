У Литві вже розцінили таку поведінку Кремля, як готовність до конфлікту, а в Польщі оголосили надзвичайний стан. До Києва від кордону так званої союзної держави, до речі, всього лише 150 кілометрів.

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Тож розберімося, які загрози несуть Україні та Європі спільні військові російсько-білоруські навчання. Як розгортатимуться події та наскільки ми готові дати відсіч окупантам зі Сходу, а тепер, можливо, ще й з Півночі.

Готуються до війни з НАТО

Помпезно, масштабно і з гучним бряцанням зброї. "Захід-2021" – під такою назвою стартували російсько-білоруські навчання небаченого масштабу.

200 тисяч солдатів, 80 літаків та гелікоптерів, 760 бойових машин. Це більше ніж армії деяких європейських країн разом узяті. І все це – під боком в України та Європи.

Сценарій начебто суто оборонний, до того ж не конкретизує противника. Утім всі розуміють, що росіяни та білоруси готуються воювати проти НАТО

У Литві вже розцінили таку поведінку Кремля, як готовність до конфлікту, а в Польщі оголосили надзвичайний стан та стягують війська до кордонів. З однієї сторони про проведення цих навчань і в Європі, і в Україні знали давно. Час підготуватися до цієї події у всіх був.

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Путін заробить на Лукашенкові

Однак не встигли розпочатися навчання, як самопроголошений білоруський диктатор Олександр Лукашенко оголосив, що плекає мрії накупити російської зброї на мільярд доларів.

Зокрема, жадає він купити у Москви зенітно-ракетні комплекси С-400 та встановити їх на білорусько-українському кордоні.

Знаєте, чому там? За словами Лукашенка, він тепер і з півдня своєї країни відчуває собі загрозу – з боку України, від якої він і хоче захищатися ракетною російською зброєю.

Історія з цими комплексами доволі цікава. Від їх встановлення насамперед виграє Росія, адже на днях Путін дав Лукашенкові черговий кредит. Однак дуже хитро він його дав, бо ті позичені гроші він примусив Лукашенка витратити на купівлю непотрібної йому російської зброї.

У такий спосіб Путін на Лукашенкові двічі заробить: і на відсотках за позичені гроші, і на продажі свого непотребу.



Путін вирішив заробити на білоруському диктаторі / Фото Getty Images

Білорусі не потрібні російські С-400 Білорусі з 2 причин.

По-перше, Україна не збирається на їхню Білорусь нападати , тому купувати ті ракети для захисту від України є марнотратством.

, тому купувати ті ракети для захисту від України є марнотратством. По-друге, дурна слава російських С-400 давно вже гуляє світом, відколи ці комплекси не змогли в Сирії вберегти від американських ракет тамтешній військовий аеродром.

Тож якби Лукашенко був адекватним президентом, то ці С-400 йому були б ні до чого. І не носився б він з ними наче дурень з писаною торбою. Утім для Путіна впарювання цих комплексів Лукашенку як позику дуже навіть вигідно.

С-400 – це зброя, яка створює зону недопуску на значній території як Польщі, країн Балтії, так і України. Це дозволяє Росії проводити свої операції під прикриттям С-400. Авіація України чи Заходу не зможе вдаряти по російських військах. Михайло Самусь заступник директора Центру дослідження армії

У чому вигода Росії

Тепер до суті цих "абаранітєльних учєній". Згідно з легендою, Лукашенко розгледів в Україні ворога, хоча спершу начебто збиралися відпрацьовувати захист саме від атаки з боку країн НАТО.

Широкомасштабний наземний наступ з боку Білорусі навряд чи буде ефективним з огляду на лісисто-болотисту місцевість та специфіку ландшафту. Утім отримати для Росії контроль по всій довжині кордону України з Білоруссю дуже навіть вигідно.

Ти розташовуєш авіацію, ракетні війська. Вони можуть вдаряти по всій території України,

– пояснив Самусь.

До того ж, як зазначив заступник директора Центру дослідження армії Роман Безсмертний, доволі ефективним може бути і залучення сил спеціальних операцій, саме з використанням десантних військ.

І як тут не згадати, що у квітні – травні 2021 року, коли проводилися широкомасштабні навчання збройних сил окупаційної федерації в Криму, то з Волгограду було перекинуто десантно-штурмову бригаду, яка була переформатована у полк нового типу.

Вони називають його "Легкий аеромобільний полк". Він використовує не літаки, а вертольоти. Це легкі підрозділи, які викидують на максимально низьких висотах, намагаючись уникнути виявлення противником,

– зауважив Самусь.

На окрему увагу заслуговує і питання справжньої кількості російських військ, які заїхали на територію Білорусі для проведення навчань. Офіційно начебто лише один полк в 2,5 тисячі солдатів. Утім частина аналітиків всього світу вважає, що кількість занизили.

Відтак і ризик повного керування білоруською армією зі стін Кремля збільшується, особливо якщо взяти до уваги, що…

Мало хто в Україні знає, що упродовж 3 років є подвійне командування. Якщо командир і начальник – білорус, то його заступник зазвичай – росіянин. Роман Безсмертний заступник директора Центру дослідження армії

Тож в умовах, коли колективний Захід, попри всі свої стурбованості, ніяк не заважає Путіну все ближче підбиратися до його кордонів, сподіватися на безпосереднє військове втручання годі.

Проте на допомогу в озброєнні Україна сподіватися може. Цього в принципі може бути достатньо, якщо нарешті покращити обороноздатність наших кордонів тим, чим потрібно.

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"Якщо в нас буде потужна протиповітряна оборона – ракетні удари просто не матимуть сенсу, росіяни їх не проводитимуть. Без них водночас вони не зможуть провести десантні операції. Якщо буде сильна протиповітряна оборона – вони й і Сходу не зможуть наступати", – запевнив Самусь.

Україна не ледарює

Наразі Україна пильно стежить за перебігом військових навчань "Захід-2021", аби не відстежувати новації в озброєннях супротивника та методики ведення бою. Звісно ж, ми регулярно відпрацьовуємо дзеркальні маневри.

У нас 7 міжнародних навчань на рік. Це дуже багато. Також є навчання, які ми проводимо самостійно. Олег Жданов Військовий експерт

Для того, аби захистити свої кордони, уже 22 вересня Україна розпочне стратегічні навчання "Об'єднані зусилля-2021". Маневри відбуватимуться за участю всіх родів військ і проходитимуть відразу на кількох полігонах в Україні, а також в акваторії Чорного і Азовського морів.

Тренуватися пліч-о-пліч з українськими солдатами будуть військовики з 15 країн НАТО:

США;

Великої Британії;

Канади;

Німеччини;

Швеції;

Польщі;

Словаччини;

Угорщини;

Румунії;

Італії.

Приїдуть на навчання також грузинські і молдовські солдати. Техніку країн НАТО, які візьмуть участь у цих навчаннях, уже чекають в Україні.