Ексглава Офісу Президента Андрій Богдан припустив, що між Україною та Росією буде мир, однак точно не найближчим часом. Також погодився, що про повернення Криму та Донбасу взагалі можна не мріяти.

В інтерв'ю засновнику видання "ГОРДОН" Дмитру Гордону Богдан сказав, що сам не розуміє, у чому Україна та Росія можуть домовитись.

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"Я не розумію, у чому ми можемо зійтись. Вони (російська сторона – 24 канал) ні на секунду не хочуть відходити від мінських домовленостей. Для них принциповим є пункт 1 – зміни в Конституції", – зазначив ексглава ОП.

За його словами, Росія не хоче продовжувати розмову, поки Україна не прийме закон про особливий статус Донбасу.

В них все чітко і логічно побудовано, але в нас суспільство не готове це обговорювати,

– сказав Богдан.

Гордон під час інтерв'ю запитав, чи правдою є те, що Росія готова заплатити немало мільярдів доларів для розв'язання питання Криму та Донбасу. Богдан відповів, що "проблема в комунікації".

"Вони спілкуються не тими каналами, які світова історія придумала. Вони спілкуються середньовічними переговорами. Не знаю, на якій стадії хто кого обманює, але наші керманичі чекають якихось грошей, великих поступок, повернення Донбасу від Росії, якісь контрибуції", – запевнив Богдан.

Цифри великі. Це як діти в дитячому садку, вони обговорюють майбутнє країни, виходячи з казок чи торішніх снів,

– наголосив ексглава ОП.