Ексглава Офісу Президента України Андрій Богдан заявив, що найбільший вплив на Президента України Володимира Зеленського має народний депутат Микола Тищенко.

Про це Богдан заявив в інтерв'ю засновнику видання "ГОРДОН" Дмитру Гордону та додав, що Тищенко – не просто моральний авторитет, а й візіонер.

Цікаво Знав, що Зеленський буде президентом, ще у 2017 році, – Богдан

За його словами, Микола Тищенко користується довірою суспільства, Офісу Президента і самого президента. Він це сказав та наголосив, що це лише його думка.

Я вважаю, що найбільший вплив на президента має народний депутат Микола Тищенко,

– запевнив Богдан та уточнив, що не жартує.

Також Богдан розповів, що ще наприкінці 2019 року Зеленський думав про те, аби призначити нардепа Миколи Тищенка главою фракції "Слуги народу" у Верховній Раді замість Давида Арахамії.

"Дуже активно обговорювали в ОП (це питання – 24 канал) і Володимир Олександрович, в принципі, з цим погоджувався – можливість поміняти Давида Арахамію, главу фракції "Слуги народу", якого я привів я в нашу команду, на Тищенка. Я не жартую. Чому не закінчили цю зміну – я не знаю", – зауважив ексглава офісу президента.

Богдан пояснив, що доказом таких стосунків Тищенка з Зеленським є те, що нардеп тепер з'являється "у всіх ефірах". "На ефірах він постійно з'являється. Чиновників Офісу Президента там немає. Загалом, Микола Тищенко в усіх ефірах. Я вважаю, це показник", – підсумував Богдан.

Як ствердив ексглава ОП, він, бувши на посаді, завжди з'являвся в ефірах телеканалів і своїх заступників змушував. "Однак коли ти не вмієш спілкуватися, тобі немає що сказати – то ти і працювати не вмієш. Зараз ніхто не ходить. А я вважаю, що вони повинні ходити", – сказав він.