Богдан просить Кабмін звільнити Кличка з посади голови КМДА

Глава Офісу Президента України Андрій Богдан звернувся до Кабінету Міністрів України з проханням звільнити голову КМДА Києва Віталія Кличка. Відповідний документ отримав у розпорядження 24 канал.

Андрій Богдан скерував листа з відповідним зверненням до уряду, адресованого міністру Кабінету Міністрів Олександру Саєнку. Саєнко підтвердив 24 каналу факт отримання листа від Офісу Президента.

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У листі мовиться: Конституція України передбачає, що голови місцевих державних адміністрацій призначає на посаду і звільняє з неї президент України за поданням Кабміну.

А от закон "Про місцеві державні адміністрації" каже, що такі посадовці працюють доти, доки новообраний президент не призначить нових.

Зважаючи на це, Офіс Президента просить Кабмін внести подання "щодо звільнення Кличка Віталія Володимировича з посади голови Київської міської державної адміністрації".

"Так, подання Богдана до нас надійшло. Тепер ми маємо опрацювати все у встановленому порядку. Рішення може бути після розгляду цього подання на одному з наступних засідань Уряду", – пояснив 24 каналу міністр Саєнко.

Натомість у Кличка інформацію наразі не коментують. Прес-секретар міського голови Києва Оксана Зінов'єва у коментарі 24 каналу пояснила, що до КМДА жодного листа чи повідомлення про нього не отримувала.



Лист Богдана щодо звільнення Кличка з КМДА

22 липня стало відомо, що Національне антикорупційне бюро розпочало кримінальне провадження через ймовірну розтрату грошей або зловживання службовим становищем під час будівництва сумнозвісного "мосту Кличка" в Києві.



Того ж дня в ефірі 24 каналу політолог Олександр Солонтай, відповідаючи чи на питання "Що сталося між Зеленським та Кличком?", зазначив: "Немає ніякої конфронтації. Просто є 70 мільярдів гривень у міській казні. Питання в тому, хто буде ними управляти. І в тому, який вектор обере нова президентська влада".

Чому Кличка хочуть позбавити посади голови КМДА?Посади голови КМДА і міського голови Києва майже завжди були суміщеними. До 2010 року обраний мер Києв ставав і головою КМДА.



Однак, коли головою міста став непередбачуваний Леонід Черновецький (2006 – 2012) влада задумалася, як обмежити (хоч би частково) цю людину у повноваженнях. Саме тоді (у 2010) вирішили "розділити" посади міського голови і голови КМДА між двома особами.



До 2014 року президент Янукович призначав голів КМДА окремо. Однак після Революції Гідності та перемоги на місцевих виборах Віталія Кличка саме його новообраний президент Петро Порошенко призначив головою й міської адміністрації.



У 2019 в Україні змінився президент, а отже – і підхід до формування місцевих державних адміністрацій.

Примітно, що на посаду міського голови Києва претендуватиме Олександр Ткаченко – наразі новообраний депутат Верховної Ради від пропрезидентської "Слуги народу", а донедавна – гендиректор "1+1". Ймовірно, його (в разі звільнення Кличка) і призначать на посаду голови КМДА.

Місцеві вибори мають відбутися восени 2020 року – якщо не призначать дострокові. Віталій Кличко також має намір удруге балотуватися на посаду міського голови Києва.

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