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      Боляче буде найбіднішим верствам населення, – Фурса про дефолт в Україні

      -
      Сергій Фурса / 24 канал

      "Антиколомойський" закон – це одна з перших вимог Міжнародного валютного фонду перед Україною. Якщо держава не отримає програму, то це наблизить її до дефолту.

      Люди думають, що дефолт – це коли ми не повертаємо борги буржуям, а залишаємо гроші собі. І це велика ілюзія. Про це в ефірі програми "Гуд найт Юкрейн" на 24 каналі розповів економіст Сергій Фурса.

      До слова Дефолт і "кінець світу": що треба знати, щоб не панікувати

      "Насамперед буржуї нікуди не діваються, вони з нас це потім візьмуть, але пізніше, бо рано чи пізно ми повернемось до цивілізації і там будуть нас чекати ті ж буржуї, яким ми винні гроші", – заявив він.

      Дефолт буде болючим саме для найбідніших верст населення, бо дефолт це коли ми не залучаємо нові кошти, щоб не віддавати старі борги і щоб не фінансувати дефіцит бюджету. Ми друкуємо ці кошти і в результаті маємо шалену девальвацію. Девальвація призводить до інфляції, а потім руйнується банківська система,
      – зазначив Фурса.

      Він пояснив, що Україні необхідно прийняти "антиколомойський" закон, який наблизить нас до програми МВФ і віддалить від дефолту.

      Більше про це Кабмін зареєстрував у Раді "антиколомойський" законопроєкт: що він передбачає

      Що таке дефолт? Це неспроможність юридичної особи або держави повністю або частково виконати свої боргові зобов'язання та інші умови договору позики. Цим терміном позначають будь-які види відмови від боргових зобов'язань (тобто він певною мірою є синонімом поняття "банкрутство"), але, як правило, його використовують вужче, маючи на увазі відмову центрального уряду або муніципальної влади від своїх боргів.

      Коментар Сергія Фурси про економічну ситуацію в країні: відео

       

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      24 березня
      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Фінанси Дефолт в Україні Транш МВФ МВФ Новини України
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