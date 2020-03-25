Боляче буде найбіднішим верствам населення, – Фурса про дефолт в Україні

"Антиколомойський" закон – це одна з перших вимог Міжнародного валютного фонду перед Україною. Якщо держава не отримає програму, то це наблизить її до дефолту.

Люди думають, що дефолт – це коли ми не повертаємо борги буржуям, а залишаємо гроші собі. І це велика ілюзія. Про це в ефірі програми "Гуд найт Юкрейн" на 24 каналі розповів економіст Сергій Фурса.

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"Насамперед буржуї нікуди не діваються, вони з нас це потім візьмуть, але пізніше, бо рано чи пізно ми повернемось до цивілізації і там будуть нас чекати ті ж буржуї, яким ми винні гроші", – заявив він.

Дефолт буде болючим саме для найбідніших верст населення, бо дефолт це коли ми не залучаємо нові кошти, щоб не віддавати старі борги і щоб не фінансувати дефіцит бюджету. Ми друкуємо ці кошти і в результаті маємо шалену девальвацію. Девальвація призводить до інфляції, а потім руйнується банківська система,

– зазначив Фурса.

Він пояснив, що Україні необхідно прийняти "антиколомойський" закон, який наблизить нас до програми МВФ і віддалить від дефолту.

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Що таке дефолт? Це неспроможність юридичної особи або держави повністю або частково виконати свої боргові зобов'язання та інші умови договору позики. Цим терміном позначають будь-які види відмови від боргових зобов'язань (тобто він певною мірою є синонімом поняття "банкрутство"), але, як правило, його використовують вужче, маючи на увазі відмову центрального уряду або муніципальної влади від своїх боргів.

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