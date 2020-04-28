Боротьба з коронавірусом: медитація для українців та допомога медикам

Як нам відомо, медитація має на меті навчити нас контролювати власну увагу, помічати думки та емоції, які турбують і присутні всередині нас у конкретний момент.

Хоч багато на що ми не здатні вплинути, але важливо зберігати спокій. Звісно, легко про це говорити, якщо все складається так, як нам би хотілось. Але коли не просто за плечима, а саме зараз – безліч проблем та невирішених питань, то швидко взяти себе в руки та навести лад в голові стає складніше. Щоб у цьому нам допомогти, міжнародна компанія "Маревен Фуд Європа" (ТМ "Rollton") вперше в Україні запустила сайт, на якому зібрані короткі аудіомедитації українською мовою за участі українських зірок, яких ви точно знаєте і чий голос впізнаєте. Такі медитації доступні для кожного. Достатньо зайти на сайт, зручно вмоститись, спробувати відволіктись від усього, що без упину тривожить нашу голову, та обрати для прослуховування медитацію тієї зірки, яку допоможе обрати вам власне серце.

Перед тим, як почати, ми зауважимо, що медитація допомагає:

розслабитися,

заспокоїтися,

очистити думки,

привести психіку в рівновагу,

зняти весь накопичений негатив,

порадіти тому, що вас оточує,

підготуватися до сну,

усвідомити свій поточний стан.

І зараз це найбільш актуально, адже пандемія коронавірусу та карантин особливо вплинули на психічний стан людей. Ми втомились від самоізоляції, в голові чимало запитань – від "Коли закінчиться цей карантин?" до "Як отримати фінансову стабільність в цей період?". Хтось втомлюється від постійного перебування в чотирьох стінах, а хтось – від виснажливої та перевантаженої роботи.

Якщо ви знаходите час вранці для розминки, то варто знайти й час для медитації, адже це розумова гімнастика. І з кожною медитацією вдається все краще прокачати та вдосконалити ментальні м’язи, а саме той єдиний "м'яз", на який ми можемо впливати, – нашу увагу.

Якщо ми постійно концентруємося на негативі та тривогах, то все важче стає помічаємо приводи для радості. А вони ж і справді є.

"Ми всі втомилися. Хто вдома від самоізоляції, а хто – у лікарнях від виснажливої роботи 24/7. Ми віримо, залишилось ще зовсім трохи і ми почуємо заповітне повідомлення: "Сьогодні країна здорова". А поки бережіть себе й свій спокій — щоб вам у цьому допомогти, ми підготували кілька коротких аудіомедитацій", – заявляють автори ініціативи на ресурсі https://medytui.online.

Такі медитації доступні для кожного. Але окрім допомоги українцям, команда "Маревен Фуд Європа" долучилась до всеукраїнської ініціативи #ПідтримуюЛікарів та надає продуктові набори для медичних працівників. У рамках цієї ініціативи допомогу вже передали лікарням Білої церкви та Тернополя, наступними будуть лікарні Київської та Чернівецької областей, а всього планують допомогти більше 700 медичним працівникам.

До слова, це не перша допомога "Маревен Фуд Європа" у боротьбі з коронавірусом. Ще з початку пандемії компанія підтримала Білу Церкву, де розташоване виробництво. Першими вони надали допомогу найбільш вразливій частині населення і передали у місцеву лікарню засоби індивідуального захисту та експрес-тести на коронавірус.

Ми скоротили комерційні витрати для того, щоб здійснювати допомогу іншим у декілька етапів. Спершу – людям похилого віку, у яких нема змоги самостійно купити продукти. Згодом – засоби індивідуального захисту та експрес-тести, яких так не вистачає. Ми запускаємо підтримку не лише лікарням у Білій Церкві, а й в інших областях. Спільно з посольством В’єтнаму працюємо над ввезенням товарів, які допоможуть в боротьбі з коронавірусом,

– зазначив Май Ван Мінь, генеральний директор "Маревен Фуд Європа".

Соціально-відповідальна компанія "Маревен Фуд Європа" продовжує надавати допомогу й іншим областям та закликає українців долучатись до медитацій "Медитуй. Не стресуй", які доступні у вільному доступі за посиланням.