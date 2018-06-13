Ботфорти і легінси: Кім Кардашян змінила кілька химерних образів за один день

Зіркову маму трьох дітей Кім Кардашян сфотографували на вулицях Лос-Анджелеса у яскравих та футуристичних образах, які вона змінила протягом одного дня.

Перший "лук" Кім складався з коротенького пуховика, блискучих сріблястих шортів та топу, високих білих ботфортів, а також оригінальних сонячних окулярів. Весь одяг був підібраний у сіро-сріблястій гаммі.

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Кім Кардашян

В другому образі зірка реаліті-шоу зробила акцент на кольорі: Кардашян позувала у помаранчевому комплекті і в темно-рожевих ботильонах-панчохах на шпильці.

Помаранчевий хіт сезону?

Далі Кім змінила помаранчевий на червоний, обравши більш облягаючий одяг. До слова, у схожому "луці" Кім нещодавно прогулялася з сестрою Кайлі Дженнер.

Наступний "лук" Кардашян підкреслив її вузьку талію і пишні форми.