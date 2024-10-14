Експерт з питань безпеки, військовослужбовець ЗСУ Іван Варченко для 24 Каналу пояснив тактику ворога і чи здатний він на широкомасштабні наступальні дії.

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Де основні проблеми росіян

Наразі в окупантів є дві переваги на фронті – кількість авіації та кількість артилерійських пострілів, але від тактики "м'ясних штурмів" вони не відмовились.

Через щоденні втрати в них періодично відчувається нестача живої сили, до того ж є проблеми з додатковим набором охочих. Відповідно до статистики, за просування на кілька метрів української землі росіяни платять величезною кількістю людського ресурсу.

Разом з людським ресурсом ворог відчуває значний дефіцит техніки. Про це, зокрема свідчить і тактика їхніх штурмів з використанням живої сили та мінімальним застосуванням техніки на першій лінії.

Ті темпи, якими росіяни зараз рухаються, не виправдовують людських втрат. Якщо так буде далі, в них закінчиться все російське населення набагато раніше, ніж ті дійдуть до середини Дніпра,

– додав військовий.

Він наголосив, що аби зупинити просування ворога на лінії фронту, Україні потрібні західні літаки; достатня кількість снарядів, якими можна стримувати ворога і не допускати до відстані стрілецького бою, та далекобійні високоточні засоби для знищення російських складів на території ворога.