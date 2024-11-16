Контингент російських військ у Курській області постійно нарощується. За даними ЗСУ, там перебувають близько 50 тисяч військовослужбовців. Командувач розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківіселг каже, що найближчими тижнями і місяцями слід чекати активізації бойових дій на цій ділянці фронту, передає 24 Канал із посиланням на ERR.

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Попереду – лише загострення

За словами полковника, у Курській області, тривають атаки з обох сторін, райони переходять з рук в руки між протиборчими сторонами.

Велика концентрація окупантів в прикордонних районах свідчить про бажання витіснити українські збройні сили з Курської області найближчими тижнями або місяцями. Ймовірно, що вони хочуть зробити це до настання холодів або не пізніше січня 2025 року,

– повідомив Ківіселг.

Ківіселг зазначив, що в громадських ЗМІ з'являється все більше повідомлень про участь північнокорейських військових. "Наскільки нам відомо, йдеться про 10 тисяч північнокорейських солдатів, які, ймовірно, останніми днями контактували з українськими підрозділами на передовій", – сказав він.

Полковник наголосив, що залучення військових КНДР до бойових дій дозволяє Росії надалі підтримувати дуже високий темп наступу на Сході.

Ківіселг прогнозує, що вже наступного тижня, ймовірно, відбудеться активізація бойових дій в районах Курська та Куп'янська.