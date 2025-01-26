Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар речника оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Віктора Трегубова в етері національного маратону.

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Яка ситуація зараз у Великій Новосілці

За словами Віктора Трегубова, наразі у Великій Новосілці все ще йде бій. У населеному пункті ще є українські війська та позиції.

Вони нищать росіян та російську техніку. Уточнювати, де вони там, я говорити не можу, бо це поставить під загрозу операцію... Можу сказати лише, що бій там зараз триває,

– заявив речник.

Військовий також зауважив, що за тією інформацією, яку він має, українські війська у Великій Новосілці в оточенні не перебувають. Цього вдалося уникнути.

Варто зазначити, що Віктор Трегубов 26 січня також казав, що російські війська дійшли до стадіону "Колос" у Великій Новосілці та встановили там триколор.

Речник ОСУВ "Хортиця" підкреслив, що це не зовсім центр населеного пункту. Окрім того, він зазначив, що сам прапор окупанти поставили на котельні за стадіоном.

До слова, у 110 окремій механізованій бригаді зазначали, що російські загарбники у Великій Новосілці потрапили у вогняний мішок і продовжувати наступ далі не зможуть. Зокрема, причиною цього є природна перепона – річка Мокрі Яли.