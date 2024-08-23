Станом на кінець серпня 2024 року, Часів Яр на Донеччині майже повністю перетворений на руїну. Місто з початку року залишається однією з бажаних цілей окупантів. Путін наказував взяти Часів Яр ще до 9 травня, однак українські бійці продовжують оборонятися.

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Що зараз відбувається в Часовому Ярі

Через російські обстріли від міста майже нічого не лишилося.

Ситуація у місті напружена. Напружена, погана, але контрольована. Росіяни штурмують, потім жаліються, щоб їх вивезли, бо в них багато "трьохсотих" (поранених, – 24 Канал). Так виглядає стандартний день у Часовому Ярі,

– розповів заступник командира 1 стрілецького батальйону 24 ОМБр, боєць на псевдо "Бодя".

У складі підрозділу воює розвідник 1 стрілецького батальйону із позивним "Білорус". Під час минулого репортажу проєкту про Часів Яр, який "Український Свідок" опублікував у липні, журналісти чули розмові бійця по рації із командиром батальйону. Тоді "Білорус" був єдиним серед п'ятьох бійців, кого не вразила ворожа артилерія.

Нині він продовжує боронити Часів Яр від російської навали. Боєць поділився власною думкою з приводу можливих мирних перемовин із Росією.

На перемовини надії немає. Не факт, що вони завершаться на нашу користь. Та і з ким домовлятись? Це те саме, що до тебе прийде сусід та скаже – я заберу твоє порося, заріжу та з'їм. Краще я йому морду розіб’ю,

– сказав розвідник.

За словами військових, вони дуже зраділи, коли дізналися про новини з Курщини.

Це прорив для нашої країни. Наші побратими, які зараз знаходяться у полоні, матимуть надію на обмін. Це дуже піднімає бойовий дух! Ба більше, це показує нашим західним партнерам, що ми не просто так тут сидимо. Ми працюємо,

– розповів "Білорус".

До слова, раніше бійці з 18 бригади Нацгвардії зняли відео, на якому зафіксований теперешній вигляд міста після року безперервних ворожих атак.