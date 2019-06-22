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      Бої у Мар'їнці: як пройшла ніч на передовій

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      На Донбасі продовжують стріляти, один армієць травмований. Російські найманці щодня б'ють по захисникам містечка Мар'їнка, хоч воно і густонаселене мирними людьми.

      І це не зважаючи на перемир'я та режими припинення вогню, які на цей час існують лише на папері. Ціну російським обіцянкам дуже добре відчувають українські оборонці на околицях окупованого Донецька.

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      Журналісти 24 каналу були біля понівеченої стели із написом "Донецьк". До межі окупованого в 2014 році міста, як рукою подати. Саме тут зараз, поміж донбаськими териконами проходить так звана лінія розмежування. Околиці Донецьку просто кишать озброєним ворогом.

      донецьк війна на донбасі
      Околиці Донецька

      Поки мирна Україна готується до сну, за тутешнім розкладом настає найнебезпечніший час, тому бійці королівської бригади чистять та готують кулемет.

      війна на донбасі
      Бої у Мар'їнці

      Тільки-но сідає сонце по позиціях української армії прилетіли перші гостинці від російсько-окупаційних військ з кулемету. Кожного дня військові змушені братись за зброю аби відкрити вогонь у відповідь. Більшість бійців, що боронять нині Мар'їнку, воюють із 2014 року.

      Ольга – росіянка з Челябінську, що приїхала ще на початку війни. Тепер її дім в Україні та в окопах.

      війна на донбасі обстріли
      Росіянка Оля, яка воює на українській стороні

      "Бояться, бачать "зеленка" густа піднялась і регулярно пострілюють", – зазначила боєць королівської бригади Ольга.

      Зеленка – це густі зарослі за військовою термінологією, які перекривають видимість, проте українські оборонці чудово знають, звідки по ним б'є ворог.

      За словами наших оборонців, ворог стріляє не прицільно зараз. Львів'янин Дмитро воює також із самого початку бойових дій. Вже вивчив, коли з боку ворога стріляють кадрові росіяни, а коли - місцеві пристосуванці.

      "Якщо там кадрові російські військові, то стріляють професійно. Якщо місцеве, то абикуда", – сказав боєць королівської бригади Дмитро.

      Отримавши відповідь – ворог замовкнув. Чергова ніч російсько-української війни добігла кінця.

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      Автор: Євген Назаренко
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Зброя Мар'їнка
      Джерело: 24 канал
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