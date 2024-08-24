Про це 24 Каналу сказав керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко, зауваживши, що росіяни не бояться підходити й кидають багато понтонів, намагаючися втекти з оточення.

До теми Знайдуть крайнього: чому Кремль продовжує ігнорувати бойові дії на Курщині

Які плани Кремля зіпсувала Курська операція

Зараз Росія робить другорядні кроки, які не пов'язані з тим, щоб стабілізувати ситуацію. Наприклад, створює угруповання Курськ, Бєлгород, Брянськ, які вже існували, просто входили в угруповання військ Сєвєр. До того ж невідомо ким їх наповнювати, крім солдатів строкової служби.

Чим завгодно займаються, тільки не обороною Курщини, щоб перекидати більш боєздатні підрозділи, шукати сили та резерви,

– мовив Мусієнко.

Російські війська наразі накопичують певні сили. Вони намагаються контратакувати з північного сходу Суджі, щоб відвернути ЗСУ від західного флангу, де успішно діють наші підрозділи. Але всі спроби марні.

Командир кадирівців у Курській області Апті Алаудінов видав правду. Він проговорився про те, коли Росія хотіла виходити на переговорний трек. Критично важливим для Кремля був жовтень – листопад. Вони розуміли, що вся наступальна активність вичерпається. Тоді росіяни думали, що треба виходити на цих умовах, тиснути на Україну й домовитися про припинення вогню. Проте Україна змінила цей сценарій контратакою на Курщині.

"Я думаю, що про реальний старт перемовного процесу раніше, ніж за підсумками не тільки Курської операції, а й кампанії весна літо 2025 року взагалі говорити не доводиться", – додав військовий експерт.