Як наголосила кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко, вчасна робота артилерії допомагає відбити ворожий штурм. Тут надзвичайно важливо швидко підготувати зброю до наступного пострілу.

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Як ремонтують техніку на полі бою

Як розповів військовий з бригади "Хартія", бойової роботи дійсно багато. Ворог постійно лізе на Куп'янському напрямку, де перебуває його підрозділ.

Якщо противник починає штурмувати, то підключається артилерія. На цьому штурм закінчується. Бойова робота часто проходить. Самі розумієте. Вони лізуть і лізуть. Маємо прикривати піхоту,

– розповів артилерист.

Після пострілу триває робота механіків. Вони фактично за лічені хвилини готують гармату до нових пострілів. Робота буває різною залежно від техніки.

У наших механіків складна, швидка та ювелірна робота. Техніка буває різною. Щось приходить нове. Є і радянські установки, які переробили та осучаснили,

– зауважила кореспондентка 24 Каналу.

Додамо, станом на 15 квітня Росія втратила понад 935 тисяч особового складу. Також наші захисники знищили 10629 російських танків, 22150 бойових броньованих машин, 26290 артилерійських систем тощо.