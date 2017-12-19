Бойовик "ДНР" отримав тюремний термін за бої у Донецькому аеропорту

Спільник терористів, який брав участь у боях на території Міжнародного аеропорту "Донецьк" імені Сергія Прокоф’єва проти військовослужбовців Збройних Сил України, проведе за ґратами 8,5 років.

У липні 2014 року чоловік, відповідно до наказу бойовиків терористичної організації "ДНР", відправився до м. Ростов-на-Дону Російської Федерації, де під командуванням інструкторів із числа військовослужбовців Збройних Сил Російської Федерації проходив курс навчання поводження із зброєю та тактиці ведення бою, йдеться в повідомленні прокуратури.

Читайте також: Україна обміняє бразильського бойовика "ДНР" на полонених українських військовослужбовців

У серпні того ж року він повернувся до м. Донецьк, де вступив до лав батальйону "Восток" так званого "Міністерства оборони ДНР" на посаду стрілка. Отримавши військову форму та зброю, засуджений охороняв захоплені терористами об’єкти, за що отримував 360 доларів на місяць.

У вересні – жовтні 2014 року спільник терористів брав участь у боях на території Міжнародного аеропорту "Донецьк" ім. Сергія Прокоф’єва. А з жовтня 2014 до жовтня 2015 року у складі мотострілецької бригади здійснював розвідку позицій військовослужбовців Збройних Сил України у м. Кіровську та м. Макіївці.

Затримали бойовика у жовтні 2015 року під час перетинання блокпосту Національної гвардії України біля с. Верхньоторецьке, де при огляді його речей виявили військовий квиток т.зв "ДНР" та інші документи, що вказували на участь у терористичній організації.

Читайте також: Україна звернеться до НАТО через сербських найманців на Донбасі

Красноармійський міськрайонний суд, дослідивши всі докази по кримінальному провадженню, надані прокурором Красноармійської місцевої прокуратури, визнав громадянина винним за ч. 1 ст. 258-3 КК України (участь у терористичній групі чи терористичній організації) та засудив до 8 років 6 місяців позбавлення волі.

Нагадаємо, росіянин отримав 15 років за вбивство українських військових на Донбасі