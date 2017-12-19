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НОВОЛУГАНСЬКЕ НЕГОДА В УКРАЇНІ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ НОВОРІЧНІ СВЯТА

Бойовик "ДНР" отримав тюремний термін за бої у Донецькому аеропорту

16:30, сьогодні 896 Читать новость на русском
Бойовик був у батальйоні
Бойовик був у батальйоні "Восток"

Спільник терористів, який брав участь у боях на території Міжнародного аеропорту "Донецьк" імені Сергія Прокоф’єва проти військовослужбовців Збройних Сил України, проведе за ґратами 8,5 років.

У липні 2014 року чоловік, відповідно до наказу бойовиків терористичної організації "ДНР", відправився до м. Ростов-на-Дону Російської Федерації, де під командуванням інструкторів із числа військовослужбовців Збройних Сил Російської Федерації проходив курс навчання поводження із зброєю та тактиці ведення бою, йдеться в повідомленні прокуратури.

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У серпні того ж року він повернувся до м. Донецьк, де вступив до лав батальйону "Восток" так званого "Міністерства оборони ДНР" на посаду стрілка. Отримавши військову форму та зброю, засуджений охороняв захоплені терористами об’єкти, за що отримував 360 доларів на місяць.

У вересні – жовтні 2014 року спільник терористів брав участь у боях на території Міжнародного аеропорту "Донецьк" ім. Сергія Прокоф’єва. А з жовтня 2014 до жовтня 2015 року у складі мотострілецької бригади здійснював розвідку позицій військовослужбовців Збройних Сил України у м. Кіровську та м. Макіївці.

Затримали бойовика у жовтні 2015 року під час перетинання блокпосту Національної гвардії України біля с. Верхньоторецьке, де при огляді його речей виявили військовий квиток т.зв "ДНР" та інші документи, що вказували на участь у терористичній організації.

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Красноармійський міськрайонний суд, дослідивши всі докази по кримінальному провадженню, надані прокурором Красноармійської місцевої прокуратури, визнав громадянина винним за ч. 1 ст. 258-3 КК України (участь у терористичній групі чи терористичній організації) та засудив до 8 років 6 місяців позбавлення волі.

Нагадаємо, росіянин отримав 15 років за вбивство українських військових на Донбасі

Теги: Новини України Війна на Донбасі ГПУ
Джерело: 24 Канал
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