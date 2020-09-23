На Донбасі російські окупанти підтягують важку техніку до лінії зіткнення. Там помітили танки й реактивні системи залпового вогню.

Зброю та техніку напередодні зафіксували за допомогою безпілотного повітряного розвідника спостерігачі місії ОБСЄ, передає ТСН.

Важливо Підсумки доби на Донбасі: окупанти нарешті дотримуються режиму тиші

► Зокрема на окупованій частині Донецької області поблизу Новоселівки побачили 5 російських панцерників Т-72.

► Неподалік Хрустального у Луганській області — понад 20 готових до залпів установок "Град".

Як минула доба на передовій?

Тим часом остання доба на передовій минула без ворожих провокацій. Штаб операції об'єднаних сил не зафіксував жодного обстрілу з боку російських найманців. Ніч на передовій також минула без обстрілів. Та українські військові готові миттєво реагувати у разі загрози.

Від початку поточної доби, 23 вересня, на всіх ділянках відповідальності наших підрозділів спостерігається тиша, жодної збройної провокації чи пострілу з боку російсько-окупаційних військ не задокументовано. Українські захисники повністю контролюють ситуацію в районі проведення операції



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу