За минулу добу ворог дотримувався режиму припинення вогню по всій лінії розмежування. Міжнародні спостерігачі вперше за останні кілька днів не зафіксували жодних порушень.

Як минула доба на Донбасі

Ситуація у районі проведення Операції Об'єднаних сил залишається контрольованою. Про це повідомили у штабі ООС.

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Водночас у штабі наголосили, що українські військовослужбовці неухильно дотримуються домовленостей, досягнутих 22 липня 2020 року у межах ТКГ та сумлінно виконують завдання за призначенням.

Наші воїни перебували напоготові до адекватного реагування на ймовірні виклики,

– зазначили у штабі ООС.

Від початку поточної доби, 23 вересня, на всіх ділянках відповідальності наших підрозділів спостерігається тиша, жодної збройної провокації чи пострілу з боку російсько-окупаційних військ не задокументовано. Українські захисники повністю контролюють ситуацію в районі проведення операції.

Зверніть увагу! Попри режим припинення вогню, проросійські бойовики збільшують мінні поля на Донбасі. Окрім того, вони розміщують боєприпаси в житлових масивах, чим наражають на небезпеку мирних жителів.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу