Підсумки доби на Донбасі: окупанти нарешті дотримуються режиму тиші
За минулу добу ворог дотримувався режиму припинення вогню по всій лінії розмежування. Міжнародні спостерігачі вперше за останні кілька днів не зафіксували жодних порушень.
Як минула доба на Донбасі
Ситуація у районі проведення Операції Об'єднаних сил залишається контрольованою. Про це повідомили у штабі ООС.
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Водночас у штабі наголосили, що українські військовослужбовці неухильно дотримуються домовленостей, досягнутих 22 липня 2020 року у межах ТКГ та сумлінно виконують завдання за призначенням.
Наші воїни перебували напоготові до адекватного реагування на ймовірні виклики,
– зазначили у штабі ООС.
Від початку поточної доби, 23 вересня, на всіх ділянках відповідальності наших підрозділів спостерігається тиша, жодної збройної провокації чи пострілу з боку російсько-окупаційних військ не задокументовано. Українські захисники повністю контролюють ситуацію в районі проведення операції.