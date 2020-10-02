Місце злочину: у мережі з'явилось відео, як бойовики підпалюють суху траву на Луганщині
Проросійські бойовики на Донбасі підпалюють суху траву неподалік позицій українських військових. Це призводить до масштабних лісових пожеж, зокрема й на Луганщині.
Відповідне відео відзняли українські бійці на Луганщині. Про це повідомляє благодійний фонд "Повернись живим" на своїй фейсбук-сторінці.
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Як окупанти підпалюють суху траву на Донбасі
- Волонтерам відео надіслали військові однієї з бригад, яка зараз виконує бойові завдання на Луганщині. На ньому чітко видно, як терорист російсько-окупаційних військ підпалює суху траву неподалік позицій українських бійців.
- Скільки таких навмисних підпалів було по всій передовій – невідомо. Водночас волонтери попросили наразі утриматись від запитань на кшталт "Чому одразу не знищували палія?!".
- За словами бійців, бойовики й раніше використовували так звані "трасувальні кулі", які спричиняють масштабні пожежі.
Бойовики навмисно підпалюють суху траву на Луганщині: відео
Що відомо про пожежі на Луганщині
- Станом на 2 жовтня 13:00 пожежники намагаються загасити 7 осередків пожеж. Хоча ще 30 вересня їхня кількість складала аж 146.
- За останніми даними у результаті пожеж загинули 7 людей, ще 4 зникли безвісти. 18 осіб потрапили в лікарню. Територія, пройдена вогнем, сягнула близько 13 тисяч гектарів.
- Внаслідок пожеж у Луганській області постраждали від 250 до 300 будинків. Уряд та місцева влада готові виплатити постраждалим компенсацію.
- Найбільші лісові пожежі вирували у Новоайдарському, Старобільському, Попаснянському та Станично-Луганському районах. Вогонь поширювався через сильний вітер. Пожежу гасили понад 1,5 тисячі рятувальників і 200 одиниць техніки.
Дивіться відеосюжет 24 каналу про пожежі на Луганщині: