Проросійські бойовики на Донбасі підпалюють суху траву неподалік позицій українських військових. Це призводить до масштабних лісових пожеж, зокрема й на Луганщині.

Відповідне відео відзняли українські бійці на Луганщині. Про це повідомляє благодійний фонд "Повернись живим" на своїй фейсбук-сторінці. До теми Навколо вогонь, як у пеклі: страшні розповіді очевидців про пожежі біля Сєвєродонецька – відео Як окупанти підпалюють суху траву на Донбасі Волонтерам відео надіслали військові однієї з бригад, яка зараз виконує бойові завдання на Луганщині. На ньому чітко видно, як терорист російсько-окупаційних військ підпалює суху траву неподалік позицій українських бійців.

Скільки таких навмисних підпалів було по всій передовій – невідомо. Водночас волонтери попросили наразі утриматись від запитань на кшталт "Чому одразу не знищували палія?!".

За словами бійців, бойовики й раніше використовували так звані "трасувальні кулі", які спричиняють масштабні пожежі. Бойовики навмисно підпалюють суху траву на Луганщині: відео Що відомо про пожежі на Луганщині Станом на 2 жовтня 13:00 пожежники намагаються загасити 7 осередків пожеж. Хоча ще 30 вересня їхня кількість складала аж 146.

За останніми даними у результаті пожеж загинули 7 людей, ще 4 зникли безвісти . 18 осіб потрапили в лікарню . Територія, пройдена вогнем, сягнула близько 13 тисяч гектарів.

. . Територія, пройдена вогнем, сягнула близько 13 тисяч гектарів. Внаслідок пожеж у Луганській області постраждали від 250 до 300 будинків. Уряд та місцева влада готові виплатити постраждалим компенсацію.

Найбільші лісові пожежі вирували у Новоайдарському, Старобільському, Попаснянському та Станично-Луганському районах. Вогонь поширювався через сильний вітер. Пожежу гасили понад 1,5 тисячі рятувальників і 200 одиниць техніки. Дивіться відеосюжет 24 каналу про пожежі на Луганщині: