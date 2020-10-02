Мешканці навколишніх сіл біля Сєвєродонецька, де напередодні спалахнули масштабні пожежі, розповіли страшні подробиці про те, як у місті вирував вогонь. Людей буквально оточило вогняне кільце, з якого важко було вирватись.

Розповідями людей, які врятувалися від вогню, поділилася координаторка сєверодонецького офісу благодійного фонду "Схід-SOS" Олександра Ворошилова. Про це вона розповіла в інтерв'ю "УНІАН".

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Як місцеві жителі пережили ніч пожежі в Сєвєродонецьку

За словами волонтерки, вітер підхоплював полум'я з лісу, і шквальні пориви розносили його в різні боки. Будинки спалахували в хаотичному порядку, постраждали вулиці, які ближче до посадки.

У її сусідів в селі Сиротино повністю згорів будинок. Господарі перебувають у шоковому стані: плачуть, сміються та досі розбирають руїни.



Пожежа повністю знищила деякі будинки / Фото Ігоря Кибальчича

Інший сусід волонтерки ввечері вивіз сім'ю в безпечне місце, повернувся та всю ніч боровся із вогнем. За її словами, вона дзвонила йому посеред ночі і той розповів, що ситуація критична.

Я ніби в пеклі. Мене з усіх боків оточив вогонь. Я тут і згорю на цьому даху. Це страшно, коли ти не можеш контролювати ситуацію,

– розповідав чоловік.

На щастя, йому вдалося вижити та врятувати свій будинок. Він усю ніч поливав його з насоса, підключеного до генератора.



Палаючий будинок в околицях Сєвєродонецька / Фото Ігоря Кибальчича

Дивіться відео страшної пожежі в селі Сиротино:

Скільки грошей виплатять постраждалим від пожеж на Луганщині

Внаслідок пожеж у Луганській області постраждали від 250 до 300 будинків. Уряд та місцева влада готові виплатити постраждалим компенсацію.

Максимальна сума компенсації постраждалим внаслідок пожеж на Луганщині становитиме 300 тисяч гривень. Гроші виділять одразу, тільки-но підрахують збитки.

300 тисяч гривень – за повністю зруйнований будинок.

200 тисяч гривень – за загиблого члена сім'ї.

50 тисяч гривень – за часткове пошкодження будинку.

20 тисяч гривень – якщо постраждало господарство.

Зверніть увагу! Найбільші лісові пожежі вирували у Новоайдарському, Старобільському, Попаснянському та Станично-Луганському районах. Вогонь поширювався через сильний вітер. Пожежу гасили понад 1,5 тисячі рятувальників і 200 одиниць техніки.



За різними даними у результаті пожеж загинули від 9 до 11 осіб, а ще 17 потрапили у лікарню. Територія, пройдена вогнем, сягнула близько 13 тисяч гектарів.