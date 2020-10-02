Гасіння лісових пожеж на Луганщині ускладнили погодні умови, а саме вітер з ураганними поривами. Внаслідок цього вогонь швидко розповсюджується на значні площі.

Про це в ефірі 24 каналу говорила журналістка Ірина Козирєва. Вона розповіла, що відбувається в Сєвєродонецькому та Станично-Луганському районах.

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► Також вона додала, що вітер значно зменшився і не такий сильний, як був минулої ночі. Трохи допоміг легенький дощ, але він зупинився. Але будівлі у селі Сиротино Сєвєродонецького району, які почали горіти ще 30 вересня досі продовжують диміти.

► В Олександрівці, що у Сєвєродонецькому районі, яка вчора палала, згоріло вщент 5 будинків. На щастя, постраждалих немає. Але люди кажуть, що фахівці ДСНС приїхали дуже пізно і вже не змогли врятувати житло. Жителі самостійно гасили лісові пожежі та будинки.

► У Станично-Луганському районі стало відомо, що пожежі біля КПВВ вже локалізували. Зараз є ще задимлення. Але роботу КПВВ відновлять, коли перестане диміти.

Людям допомагають поліцейські, нацгвардійці, військові.

Пожежі на Луганщині: коротко