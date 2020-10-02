На Луганщині досі вирують пожежі: яка ситуація в районах
Гасіння лісових пожеж на Луганщині ускладнили погодні умови, а саме вітер з ураганними поривами. Внаслідок цього вогонь швидко розповсюджується на значні площі.
Про це в ефірі 24 каналу говорила журналістка Ірина Козирєва. Вона розповіла, що відбувається в Сєвєродонецькому та Станично-Луганському районах.
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► Також вона додала, що вітер значно зменшився і не такий сильний, як був минулої ночі. Трохи допоміг легенький дощ, але він зупинився. Але будівлі у селі Сиротино Сєвєродонецького району, які почали горіти ще 30 вересня досі продовжують диміти.
► В Олександрівці, що у Сєвєродонецькому районі, яка вчора палала, згоріло вщент 5 будинків. На щастя, постраждалих немає. Але люди кажуть, що фахівці ДСНС приїхали дуже пізно і вже не змогли врятувати житло. Жителі самостійно гасили лісові пожежі та будинки.
► У Станично-Луганському районі стало відомо, що пожежі біля КПВВ вже локалізували. Зараз є ще задимлення. Але роботу КПВВ відновлять, коли перестане диміти.
Людям допомагають поліцейські, нацгвардійці, військові.
Пожежі на Луганщині: коротко
- Найскладніша ситуація склалася вздовж лінії розмежування на території Станично-Луганського, Новоайдарського та Сєвєродонецького районів. Зараз площа пожежі вже складає майже 13 тисяч гектарів.
- За даними ДСНС загинули 9 людей, 17 людей госпіталізовані. Близько півтори сотні людей довелось евакуювати. На місці також працюють психологи обласного управління ДСНС. До гасіння пожежі залучили понад 2 з половиною тисячі рятувальників з різних областей країни.
- Вогонь гасять з землі та повітря. В небо здійняли 3 літаки та 2 гелікоптери, які скидають воду зверху. Гасіння пожеж ускладнюють погодні умови, а саме вітер з ураганними поривами, внаслідок чого вогонь швидко розповсюджується на значні площі.