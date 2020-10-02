Максимальна сума компенсації постраждалим внаслідок пожеж на Луганщині становитиме 300 тисяч гривень. Гроші виділять одразу, тільки-но підрахують збитки.

Внаслідок пожеж у Луганській області постраждали від 250 до 300 будинків. Уряд та місцева влада готові виплатити постраждалим компенсацію. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє "РБК-Україна".

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Уряд готовий до виплат. Сума коштів з резервного фонду держави буде виділена безпосередньо, як тільки збитки буде можливість порахувати,

– підкреслив Шмигаль.

Скільки грошей заплатять постраждалим

300 тисяч гривень – за повністю зруйнований будинок.

200 тисяч гривень – за загиблого члена сім'ї.

50 тисяч гривень – за часткове пошкодження будинку.

20 тисяч гривень – якщо постраждало господарство.

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