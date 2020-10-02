Пожежі на Луганщині: Шмигаль розповів, скільки виплатять постраждалим
Максимальна сума компенсації постраждалим внаслідок пожеж на Луганщині становитиме 300 тисяч гривень. Гроші виділять одразу, тільки-но підрахують збитки.
Внаслідок пожеж у Луганській області постраждали від 250 до 300 будинків. Уряд та місцева влада готові виплатити постраждалим компенсацію. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє "РБК-Україна".
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Уряд готовий до виплат. Сума коштів з резервного фонду держави буде виділена безпосередньо, як тільки збитки буде можливість порахувати,
– підкреслив Шмигаль.
Скільки грошей заплатять постраждалим
- 300 тисяч гривень – за повністю зруйнований будинок.
- 200 тисяч гривень – за загиблого члена сім'ї.
- 50 тисяч гривень – за часткове пошкодження будинку.
- 20 тисяч гривень – якщо постраждало господарство.
Головне про пожежі на Луганщині
- Найбільші лісові пожежі вирували у Новоайдарському, Старобільському, Попаснянському та Станично-Луганському районах. Вогонь поширювався через сильний вітер.
- Найбільш складна ситуація склалася вздовж лінії розмежування від Станиці Луганської до Сєвєродонецька.
- Пожежу гасили понад 1,5 тисячі рятувальників і 200 одиниць техніки.
- Вогонь загрожує 31 населеному пункту. Евакуювали близько 1 тисячі людей.
- За різними даними у результаті пожеж загинули від 9 до 11 осіб, а ще 17 потрапили у лікарню.
- Територія, пройдена вогнем, сягнула близько 13 тисяч гектарів.
- Рятувальники гасять вогонь з літаків та гелікоптерів.
- Наразі слідство переглядає чотири основні версії виникнення пожежі.