Лісові пожежі на Луганщині: слідство розглядає чотири версії
Прокуратура назвала основні версії виникнення пожеж у Луганській області. Вогонь вирує вже кілька днів та забрав життя 11 людей.
Слідчі подію попередньо кваліфікували як порушення вимог пожежної безпеки, що спричинили жертви та майнову шкоду. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора України.
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Версії виникнення пожеж у Луганській області
Зараз слідство перевіряє всі версії виникнення пожеж, але основні:
- обстріли з боку проросійських бойовиків,
- умисний підпал,
- самозагоряння трави та лісу внаслідок погодних умов,
- необережне поводження з вогнем.
Зауважимо, що раніше у штабі ООС зазначили, що цілком ймовірно. що пожежа розпочалась через обстріл бойовиків. Очільник МВС Арсен Аваков зазначив, що не виключає й версію підпалу.
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Лісові пожежі в Луганській області: останні новини
- На території Луганської області найбільші лісові пожежі вирували у Новоайдарському, Старобільському, Попаснянському та Станично-Луганському районах, де у зв'язку з сильними поривами вітру, відбулося поширення вогню.
- Найскладніша ситуація склалася вздовж лінії розмежування від Станиці Луганської до Сєвєродонецька. Наразі вогонь загрожує 31 населеним пунктам.
- У ДСНС визначили 8 великих осередків пожеж, з яких поки ліквідований лише один. За попередніми підрахунками, полум'я поширилось на 11 тисяч гектарів.
- До гасіння пожеж залучили понад 1,5 тисячі осіб і 200 одиниць техніки. Участь у боротьбі з вогнем беруть рятувальники з Луганщини, Дніпропетровщини, Запоріжжя, Кіровоградської, Полтавської та Харківської областей. До гасіння залучили авіацію.
- Вже евакуювали майже 1 тисячі осіб. За попередньою інформацією, вогонь пошкодив понад 250 будинків. Наразі невідома сума завданих збитків, її підраховують органи місцевої влади.