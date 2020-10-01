Прокуратура назвала основні версії виникнення пожеж у Луганській області. Вогонь вирує вже кілька днів та забрав життя 11 людей.

Слідчі подію попередньо кваліфікували як порушення вимог пожежної безпеки, що спричинили жертви та майнову шкоду. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора України.

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Версії виникнення пожеж у Луганській області

Зараз слідство перевіряє всі версії виникнення пожеж, але основні:

обстріли з боку проросійських бойовиків,

умисний підпал,

самозагоряння трави та лісу внаслідок погодних умов,

необережне поводження з вогнем.

Зауважимо, що раніше у штабі ООС зазначили, що цілком ймовірно. що пожежа розпочалась через обстріл бойовиків. Очільник МВС Арсен Аваков зазначив, що не виключає й версію підпалу.

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