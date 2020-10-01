Масштабні пожежі на Луганщині почалися ще кілька днів тому. Станом на вечір 1 жовтня найбільш складна ситуація зберігається вздовж лінії розмежування на території Станично-Луганського, Новоайдарського, Сєвєродонецького районів. Загалом внаслідок лісових пожеж в Луганській області загинули 9 людей.

Що відомо про жертв та постраждалих від пожеж Нацполіція інформує про щонайменше 9 осіб, які померли внаслідок масштабних лісових пожеж. Важливо Кількість жертв лісових пожеж на Луганщині зростає: останні новини – відео, фото Внаслідок пожеж загинуло 9 осіб – це мешканці сіл: Передільське,

Воронове,

Сиротіне,

Муратове;

а також міста Сєвєродонецька. Водночас до Сєверодонецької лікарні госпіталізували 14 постраждалих осіб. Поліція зареєструвала 219 повідомлень про виникнення пожеж. Лісові пожежі на Луганщині: головне Масштабні лісові пожежі спалахнули на Луганщині ще декілька днів тому. Однак 30 вересня ситуація значно загострилась. Наразі полум'я охопило площу понад 10 тисяч гектарів.

Однак 30 вересня ситуація значно загострилась. Наразі полум'я охопило Жертвами стихії вже стали 9 осіб, ще 14 – потрапили до лікарні. З вогнем борються приблизно 1 200 рятувальників , до ліквідації пожеж також залучили 200 одиниць техніки та авіацію.

, до ліквідації пожеж також залучили 200 одиниць техніки та авіацію. Поліція за фактом пожеж порушила 7 кримінальних проваджень.

Правоохоронці не виключають, що причиною пожеж може бути підпал, а в штабі ООС вважають, що вогонь спалахнув через обстріл бойовиків. Пожежі на Луганщині / Фото ДСНС