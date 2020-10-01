Пожежі в Луганській області: що відомо про жертв та постраждалих
Масштабні пожежі на Луганщині почалися ще кілька днів тому. Станом на вечір 1 жовтня найбільш складна ситуація зберігається вздовж лінії розмежування на території Станично-Луганського, Новоайдарського, Сєвєродонецького районів. Загалом внаслідок лісових пожеж в Луганській області загинули 9 людей.
Що відомо про жертв та постраждалих від пожеж
Нацполіція інформує про щонайменше 9 осіб, які померли внаслідок масштабних лісових пожеж.
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Внаслідок пожеж загинуло 9 осіб – це мешканці сіл:
- Передільське,
- Воронове,
- Сиротіне,
- Муратове;
- а також міста Сєвєродонецька.
Водночас до Сєверодонецької лікарні госпіталізували 14 постраждалих осіб. Поліція зареєструвала 219 повідомлень про виникнення пожеж.
Лісові пожежі на Луганщині: головне
- Масштабні лісові пожежі спалахнули на Луганщині ще декілька днів тому. Однак 30 вересня ситуація значно загострилась. Наразі полум'я охопило площу понад 10 тисяч гектарів.
- Жертвами стихії вже стали 9 осіб, ще 14 – потрапили до лікарні. З вогнем борються приблизно 1 200 рятувальників, до ліквідації пожеж також залучили 200 одиниць техніки та авіацію.
- Поліція за фактом пожеж порушила 7 кримінальних проваджень.
- Правоохоронці не виключають, що причиною пожеж може бути підпал, а в штабі ООС вважають, що вогонь спалахнув через обстріл бойовиків.
Пожежі на Луганщині / Фото ДСНС