На Луганщині продовжують ліквідовувати масштабні лісові пожежі. Полум'я пройшло вже 13 тисяч гектарів. Найбільше занепокоєння викликає ситуація на території Між Станицею Луганською та Сєвєродонецьком.

Пожежі загрожують десяткам населених пунктів Наразі вогонь загрожує 32 населеним пунктам. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України. До теми Лісові пожежі на Луганщині загрожують 31 населеному пункту: останні новини – відео, фото Населені пункти у небезпеці: Вільхова, Малинове, Піщане, Нижньотепле, Артема, Геївка, Лобачеве, Трьохізбенка, Кряківка, Капітанове, Муратове, Осколонівка, Боброве, Борівське, Боровеньки, Смолянинове, Олександрівка, Пурдівка, Гаврилівка, Попасна, Катеринівка, Айдар, Воронове, Сиротине, Метьолкіне, Сєвєродонецьк, Байдівка, Половинкине, Запорізьке, Чмирівка. Головне про пожежі станом на 2 жовтня В результаті пожеж загинули 9 осіб, до лікарні потрапили 17.

Довелось евакуювати близько 150 місцевих мешканців.

Територія, пройдена вогнем, сягнула близько 13 тисяч гектарів.

Пожежі ліквідовують понад 2,5 тисячі осіб, залучені 264 одиниці техніки.

Пожежі гасять з допомогою 3 літаків Ан-32П та 2 гелікоптерів. Важливо! У ДСНС зазначають, що ліквідація займань ускладнена несприятливими погодними умовами. Вітер у регіоні – ураганний, його швидкість сягає 20 метрів за секунду. На Луганщину вирушив глава уряду Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 2 жовтня вирушив на Луганщину. Глава уряду планує оцінити масштаб збитків, нанесених вогняною стихією. Про це Шмигаль повідомив у телеграмі. Дивіться фото пожеж на Луганщині / Фото ДСНС: