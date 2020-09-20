Російські найманці сьогодні, 20 вересня, один раз порушили режим тиші. На щастя, ніхто з український військових не постраждав.

Про деталі подій на фронті щодня інформує командування операції Об'єднаних сил. Там додали, що окупанти обстріляли українські позиції біля Новоолександрівки.

Попередньої доби Окупанти тричі порушили режим тиші: один військовий поранений

За їхніми даними, бойовики здійснили неприцільні постріли зі стрілецької зброї. Українські солдати на провокації не піддалися та вогню у відповідь не відкривали.

Українські військовослужбовці продовжують сумлінно виконувати свої завдання. Вони перебувають напоготові адекватно відреагувати у разі загрози їхньому життю чи здоров'ю,

– наголосили в штабі.

Що відомо про режим всеосяжного перемир'я? З 27 липня на Донбасі почав діяти режим повного та всеосяжного припинення вогню. Відтоді бойовики неодноразово порушували домовленість.



Однак 6 вересня противники вщент зірвали перемир'я, прицільно обстрілявши позиції ЗСУ. Один український воїн загинув, інший – отримав поранення. У цей день 4 українських військових підірвались на вибухівці під час гасіння пожежі. Двоє з них – загинули.

Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу