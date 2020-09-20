Проросійські бойовики минулої доби, 19 вересня, тричі порушили режим припинення вогню. Під час одного з обстрілів вони поранили українського бійця.

Про ситуацію на фронті інформує штаб ООС. Так, там наголошують: ворог вкотре намагався спровокувати українських воїнів та зафіксувати цей факт.

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Як окупанти порушували режим тиші:

Вони відкрили вогонь зі стрілецької зброї біля Пісків. Саме там унаслідок ворожого пострілу один військовий ООС отримав кульове наскрізне поранення в ногу. Воїну надали домедичну допомогу та доправили до лікарні. Стан здоров’я військовослужбовця задовільний.

Окрім того, бойовики відкривали вогонь зі стрілецької зброї поблизу Павлополя.

Також біля Водяного противник запустив безпілотник типу МЕВІК-2. Апарат перетнув у повітрі лінію розмежування. Засобами радіоелектронної боротьби військові подавили сигнал безпілотника, – це й унеможливило його подальше застосування.

На усі ці провокації українські військові не піддалися, вогонь у відповідь не відкривали.

Від початку поточної доби, 20 вересня, по всій лінії розмежування спостерігається тиша.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу