Бойовики готують провокації біля Шумів, – ЗМІ
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Збройні формування РФ готують провокації поблизу селища Шуми. Бойовики хочуть викликати агресію з української сторони.
Війська окупанта планують дестабілізувати ситуацію поблизу Шумів, про це пише LIGA.net з посиланням на джерело, близьке до мінських переговорів.
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Відповідно до цієї інформації, незаконні збройні формування ОРДО планують спровокувати українську сторону.
Україна вже проінформувала про це спеціальну моніторингову місію ОБСЄ. Також залучили механізми спільного центру з контролю і координації режиму припинення вогню (СЦКК).
Перемир’я на Донбасі та його порушення бойовиками: що відомо
- Раніше ТКГ домовилася про повне припинення вогню на Донбасі з 27 липня. Українська сторона дотримувалася перемир’я. Натомість війська окупанта його регулярно порушували.
- Загострення відбулося 6 вересня: бойовики порушили "тишу". У результаті один військовий загинув, ще один – отримав пораненні.
- Крім того, ватажок бойовиків ОРДО Денис Пушилін неодноразово звинувачував Україну в побудові укріплень і обіцяв обстріли.
- 9 вересня в ТКГ домовилися про спільну інспекцію в районі селища Шуми за участю представника ОБСЄ.
- Але вже 10 вересня українська сторона скасувала цю інспекцію, бо окупанти висунули нові вимоги у порушення попередніх домовленостей.
- Цього ж дня 10 вересня проросійські бойовики влаштували прицільний вогонь та запустили 2 безпілотники. Порушення зафіксував штаб ООС та представники місії ОБСЄ.