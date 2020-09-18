Збройні формування РФ готують провокації поблизу селища Шуми. Бойовики хочуть викликати агресію з української сторони.

Війська окупанта планують дестабілізувати ситуацію поблизу Шумів, про це пише LIGA.net з посиланням на джерело, близьке до мінських переговорів.

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Відповідно до цієї інформації, незаконні збройні формування ОРДО планують спровокувати українську сторону.

Україна вже проінформувала про це спеціальну моніторингову місію ОБСЄ. Також залучили механізми спільного центру з контролю і координації режиму припинення вогню (СЦКК).

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