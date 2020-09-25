Протягом 24 вересня проросійські бойовики одного разу порушили режим припинення вогню на Донбасі. Вони стріляли з ручного протитанкового гранатомета в бік українських захисників Кам'янки.

Внаслідок ворожої провокації ніхто з українських воїнів не постраждав, запевнили в штабі Операції Об'єднаних сил.

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Загалом ситуація на фронті цілком контрольована. Бойовики здійснили всього один постріл з ручного протитанкового гранатомета в бік українських воїнів під Кам'янкою.

Цей постріл не був прицільним, а тому наші військові навіть не відкривали вогонь у відповідь. У ніч проти 25 вересня на Донбасі спостерігалася вже повна тиша.

Втім військовослужбовці не втрачають пильності й перебувають у повній готовності дати адекватну відповідь на будь-які провокаційні дії ворога. Ситуація на фронті залишається повністю контрольованою українськими воїнами,

– запевнили в ООС.



Карта окупованого Донбасу / інфографіка 24 каналу