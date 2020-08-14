Бойовики зайнялись мінуванням Донбасу, але вже встигли покалічити себе – розвідка
Російські командири окупаційних військ змушують бойовиків під час перемир'я мінувати нові ділянки на Донбасі. Водночас почастішали випадки підриву окупантів на власних мінах.
Такі дані оприлюднив речник Міноборони Михайло Шаравара з посиланням на Головне управління розвідки, повідомляє 24 канал.
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Що відомо про мінування нових територій на Донбасі
- Окупанти мінують нові ділянки місцевості, в тому числі поза межами опорних пунктів.
- Вони використовують як протитанкові, так і протипіхотні міни типу ПОМ-2 і ОЗМ-72 та саморобні вибухові пристрої.
- За даними розвідки, бойовики самі часто підриваються на мінах, нехтуючи правилами поводження з мінами.
- Водночас через безпорадність бойовиків зростає небезпека й для цивільного населення.