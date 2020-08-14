Російські командири окупаційних військ змушують бойовиків під час перемир'я мінувати нові ділянки на Донбасі. Водночас почастішали випадки підриву окупантів на власних мінах.

Такі дані оприлюднив речник Міноборони Михайло Шаравара з посиланням на Головне управління розвідки, повідомляє 24 канал.

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Що відомо про мінування нових територій на Донбасі

Окупанти мінують нові ділянки місцевості, в тому числі поза межами опорних пунктів.

Вони використовують як протитанкові, так і протипіхотні міни типу ПОМ-2 і ОЗМ-72 та саморобні вибухові пристрої.

За даними розвідки, бойовики самі часто підриваються на мінах, нехтуючи правилами поводження з мінами.

Водночас через безпорадність бойовиків зростає небезпека й для цивільного населення.

Зверніть увагу! Всього протягом двох тижнів перемир'я на Донбасі бойовики примудрилися зазнати 9 втрат. Крім того, за цей час ще 15 окупантів отримали поранення. Більшість з них підірвались на власних мінах.

Що відомо про заборонені міни ПОМ-2? Такі міни заборонені Оттавською конвенцією та виготовляються виключно в Росії. ПОМ-2 встановлюють дистанційно, вона має період самоліквідації від 4 до 100 годин. Міну ставлять за гранатометами РПГ-7, радіус суцільного ураження – до 16 метрів. Вона спрацьовує в момент, коли людина зачепить одну із чотирьох тонких ниток, довжиною до 10 метрів кожна.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу