16:26
15 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПЕТРО ПОРОШЕНКО ІРИНА НОЗДРОВСЬКА НОВИНИ КРИМУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Атеїстичний проповідник Леніна. Удар по російській медицині
Вєсті Кремля
18:47, 13 січня
Вєсті. UA. Жир. Підготовка до свят по-ахметівськи. Релігійні фантазії Новинського
Вєсті.UA
19:06, 13 січня
Для чого полтавські чиновники стають
ЦРУ
09:30, 10 січня
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Українське Різдво
Згадати все
23:24, 11 січня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ПЕТРО ПОРОШЕНКО ІРИНА НОЗДРОВСЬКА НОВИНИ КРИМУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Бойовики "ДНР" хочуть ввести зовнішнє управління щодо "Vodafone-Україна"

15:11, сьогодні 1945 Читать новость на русском
Бойовики
Бойовики "ДНР" хочуть ввести зовнішнє управління щодо "Vodafone-Україна" / Фото з вільних мереж

Ватажок бойовиків "ДНР" Олександр Захарченко заявив про можливість введення зовнішнього управління на окупованій території щодо компанії мобільного зв’язку "Vodafone-Україна".

Про це повідомляє "РИА Новости".

11 січня на окупованих територіях Донбасі повністю зник мобільний зв'язок Vodafone через порив магістрального оптоволоконного кабелю в районі Оленівки. У фахівців "Vodafone-Україна" немає доступу до більшості об'єктів на окупованому Донбасі, тож усунути цю проблему складно.

Читайте також: На окупованому Донбасі панікують через зникнення мобільного зв’язку, – ОБСЄ

Натомість в "оперативному командуванні ДНР" заявили, що мобільний зв’язок Vodafone зник нібито в результаті диверсії зі сторони українських силовиків.

"Хочу запевнити, що і на цей виклик ми успішно відповімо – відповідні дії вже відбуваються. При необхідності ми можемо ввести зовнішнє управління", – сказав Захарченко.

Теги: Новини України Новини Донецька Війна на Донбасі мобільні пристрої
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Vodafone у
сьогодні, 15:00 Vodafone у "ДНР": чому мешканці Донбасу втратили контроль над власними банківськими картками
Олексій Чибісов 3740
Скандал навколо УПЦ МП у Запоріжжі: чому всі неправі у цій ситуації
сьогодні, 14:00 Скандал навколо УПЦ МП у Запоріжжі: чому всі неправі у цій ситуації
Ігор Саджениця 3960
Один із найбільших діамантів світу знайшли в Африці: фото
сьогодні, 14:59 Один із найбільших діамантів світу знайшли в Африці: фото
4691
Що не можна робити на морозі
сьогодні, 16:03 Що не можна робити на морозі
397
Поклонська заступилася за заяву Путіна про Леніна
сьогодні, 14:21 Поклонська заступилася за заяву Путіна про Леніна
1703
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)
 19 жовтня 2017 , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої
21 жовтня 2017 , 19:11
Як будуть змінювати медицину в селах
 1 жовтня 2017 , 23:11
Звідки у тещі поліцейського завгоспа мільйонні статки та елітні авто: розслідування
 28 листопада 2017 , 15:05
Купання на Водохреща: українцям нагадали правила безпечного пірнання
сьогодні , 15:56
Skoda Superb – комфортний "лімузин" за доступною ціною
 24 листопада 2017 , 15:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук