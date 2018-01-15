Бойовики "ДНР" хочуть ввести зовнішнє управління щодо "Vodafone-Україна"

Ватажок бойовиків "ДНР" Олександр Захарченко заявив про можливість введення зовнішнього управління на окупованій території щодо компанії мобільного зв’язку "Vodafone-Україна".

Про це повідомляє "РИА Новости".

11 січня на окупованих територіях Донбасі повністю зник мобільний зв'язок Vodafone через порив магістрального оптоволоконного кабелю в районі Оленівки. У фахівців "Vodafone-Україна" немає доступу до більшості об'єктів на окупованому Донбасі, тож усунути цю проблему складно.

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Натомість в "оперативному командуванні ДНР" заявили, що мобільний зв’язок Vodafone зник нібито в результаті диверсії зі сторони українських силовиків.

"Хочу запевнити, що і на цей виклик ми успішно відповімо – відповідні дії вже відбуваються. При необхідності ми можемо ввести зовнішнє управління", – сказав Захарченко.