В окупованому Луганську повністю зник зв'язок Vodafone

11 січня в окупованому бойовиками Луганську повністю зник мобільний зв'язок Vodafone. За інформацією сайтів бойовиків, відбулася повна зупинка обслуговування абонентів Vodafone Ukraine після 13:00.

Про це пише видання LIGA.net.

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Причина зникнення зв’язку - порив магістрального оптоволоконного кабелю в районі тимчасово окупованого населеного пункту Оленівка.

У фахівців "Vodafone-Україна" немає доступу до більшості об'єктів на захопленому бойовиками Донбасі. Тому усунути цю проблему буде складно.

"Якщо пошкодження на непідконтрольної території, доступу туди у нас взагалі немає", – пояснили представники компанії у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

Станом на вечір 11 січня мобільний зв'язок в окупованому Луганську так і не з’явився.