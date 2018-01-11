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Жителі окупованого Донецька міняють речі на їжу

12:51, сьогодні 1109 Читать новость на русском
Жителям Донецька бракує продуктів харчування
Жителям Донецька бракує продуктів харчування / Фото з вільних мереж

Жителям окупованого Донецька бракує продуктів харчування, тож вони змушені міняти на них непродовольчі товари. Відповідні оголошення про обмін люди публікують в інтернеті.

Про це повідомляє "Сегодня".

За інформацією видання, з 2014 року кількість таких оголошень збільшилася, що демонструє "якість життя" у "республіках".

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Зазначається, що люди міняють на дитяче харчування, підгузки, цукор, масло все, що є – як старі радянські книжки та сервізи, так і модну біжутерію, годинники, одяг.

Так, віддаю все що є, щоб дитина отримувала вітаміни хоча б з баночок з пюрешками та солодощі. Купити не можу – немає грошей, живу на допомогу,
– розповіла одна з жительок Донецька, яка опублікувала на сайті оголошення про обмін.

"Раніше я отримувала дитячу гуманітарку, великий такий пакет з кашами, маслом, пряниками, але ось уже скоро рік, як її немає і годувати дитину нормально і збалансовано у мене не виходить. За іншою гуманітаркою, російською, виявилося, що мене не внесли у списки і ніби як не належить нам з дитиною нічого. Доводиться обмінювати речі і виставляти на продаж. Або жебрати по вулиці, але це страшна думка, я її жену від себе", – додала авторка оголошення.

Обмін речей на продукти в Донецьку
Обмін речей на продукти в Донецьку

Обмін речей на продукти в Донецьку
Обмін речей на продукти в Донецьку​

Обмін речей на продукти в Донецьку
Обмін речей на продукти в Донецьку
Обмін речей на продукти в Донецьку
Обмін речей на продукти в Донецьку

Обмін речей на продукти в Донецьку
Обмін речей на продукти в Донецьку​
Обмін речей на продукти в Донецьку
Обмін речей на продукти в Донецьку

Обмін речей на продукти в Донецьку
Обмін речей на продукти в Донецьку​
Обмін речей на продукти в Донецьку
Обмін речей на продукти в Донецьку

Теги: Новини України Новини Донецька Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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