Там зараз відбувається якась тотальна дуп*, – Притула про життя в "ЛДНР"

Український шоумен та волонтер Сергій Притула розповів, як відгукуються жителі окупованих територій про життя в фейкових "ЛДНР".

Про це він заявив у коментарі виданню "Радіо Свобода".

За словами Сергія Притули, він хоче побачити хоч одну людину з "якихось непорозумінь, які називають себе "ЛНР" і "ДНР", хто скаже, що з окупантами їм стало жити краще.

Наскільки я розумію, по листуванню з людьми в соціальних мережах, там зараз відбувається якась тотальна дуп*. І я зараз не лише про свободу слова,

– наголосив Притула.

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Шоумен додав, що жителям окупованих територій варто перейти через КПВВ на територію, підконтрольну Україні, і побачити, як, зокрема, змінився Слов’янськ після того, як туди зайшла українська армія.

Адже у місті відновили інфраструктуру, нормально функціонують школи, тут нема проблем з водопостачанням чи електроенергією.

"Найкращим доказом того, що ми не хунта, що ми не фашисти, що ми не розпинаємо православних хлопчиків і не їмо снігурів – це просто перейти через КПВВ і опинитися на українській території", – зазначив волонтер.