Неймовірні суми: Притула показав останню у 2017 покупку для бійців з АТО

Відомий український телеведучий, шоумен та волонтер Сергій Притула назвав вражаючу суму допомоги та останні придбання, які будуть відправлені захисникам України на передову.

Про це Притула написав на своїй сторінці у Facebook.

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За його словами, впродовж 2017-го року на підтримку бійців АТО витратили майже 8 мільйонів гривень.

Загалом за 2017-й рік було акумульовано 4 930 715 грн – на гривневий рахунок у ПриватБанку, на євро та доларовий рахунки було переказано відповідно €3700 і $11 800 (+/- 400 тис, курс плавав впродовж року). +/- 1,6 млн грн. було передано донорами "з рук в руки" українськими гривнями, євро, американськими доларами, канадськими доларами, австралійськими доларами, британськими фунтами і чеськими кронами. +/- 1,4 млн грн було передано до загальної скарбнички учасниками гумор-шоу "Вар'яти" (на два напрямки: безпосередньо на АТО і на утримання підопічного реабілітаційного центру у Тернополі). Зважаючи, що на рахунках залишилось гривнями і валютою близько 300 000 грн (на випадок форс-мажору), то, приблизно, ми витратили на підтримку наших бійців десь в межах 7,8-7,9 млн грн. у році, що збігає,

– відзвітував волонтер.

Притула також опублікував фото останнього придбання для АТО у календарному році.

"Глушники + сошки + магазини на 20 і на 10 набоїв снайперам з 5 батальйонно-тактичної групи 81-ї бригади – 26000грн. Це ті хлопці, яких ми оснастили двома снайперськими комплексами Zbroyar Z10 і прицілами Vixen попередньо", – написав шоумен.