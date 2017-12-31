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НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2017 РОКУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2017 РОКУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Неймовірні суми: Притула показав останню у 2017 покупку для бійців з АТО

16:51, сьогодні 4383 Читать новость на русском
Сергій Притула
Сергій Притула / Фото із соцмереж

Відомий український телеведучий, шоумен та волонтер Сергій Притула назвав вражаючу суму допомоги та останні придбання, які будуть відправлені захисникам України на передову.

Про це Притула написав на своїй сторінці у Facebook.

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За його словами, впродовж 2017-го року на підтримку бійців АТО витратили майже 8 мільйонів гривень.

Загалом за 2017-й рік було акумульовано 4 930 715 грн – на гривневий рахунок у ПриватБанку, на євро та доларовий рахунки було переказано відповідно €3700 і $11 800 (+/- 400 тис, курс плавав впродовж року). +/- 1,6 млн грн. було передано донорами "з рук в руки" українськими гривнями, євро, американськими доларами, канадськими доларами, австралійськими доларами, британськими фунтами і чеськими кронами. +/- 1,4 млн грн було передано до загальної скарбнички учасниками гумор-шоу "Вар'яти" (на два напрямки: безпосередньо на АТО і на утримання підопічного реабілітаційного центру у Тернополі). Зважаючи, що на рахунках залишилось гривнями і валютою близько 300 000 грн (на випадок форс-мажору), то, приблизно, ми витратили на підтримку наших бійців десь в межах 7,8-7,9 млн грн. у році, що збігає,
– відзвітував волонтер.

Притула також опублікував фото останнього придбання для АТО у календарному році.

"Глушники + сошки + магазини на 20 і на 10 набоїв снайперам з 5 батальйонно-тактичної групи 81-ї бригади – 26000грн. Це ті хлопці, яких ми оснастили двома снайперськими комплексами Zbroyar Z10 і прицілами Vixen попередньо", – написав шоумен.

Теги: АТО Новини України Сергій Притула
Джерело: 24 Канал
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