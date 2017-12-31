Миру не бажаю, бо його в цьому році ще не буде, – боєць вразила привітанням з Новим роком

Колишня українська журналістка, а нині боєць Української добровольчої армії Олена Білозерська записала новорічне привітання українцям від бійців, що нині перебувають у зоні АТО.

Боєць побажала країні перемоги над агресором та менше внутрішніх чвар.

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"Миру бажати не буду, бо його в цьому році ще не буде. Перемоги побажаю, хоча її теж в цьому році не буде. Вона буде неодмінно, але для цього треба рити носом, треба копати, як та Земляна Собака", – каже Білозерська.

Тож боєць бажає працездатності, стійкості, мужності, витривалості, терпіння та віри в перемогу.