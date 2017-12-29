Бойовики Кремля напали з ножами на проукраїнського активіста у Петербурзі

У російському Санкт-Петербурзі озброєні бойовики "НОД" (Национально-освободительное движение) здійснили замах на вбивство проукраїнського активіста Володимира Іванютенка. У підсумку чоловік зазнав численних травм.

Про це повідомила його соратниця Діана Ретинська в одній із соцмереж.

Читайте також: ФСБ у Криму побила та затримала проукраїнського активіста

"Вранці, 28 грудня, о сьомій ранку, Володимир Іванютенко виходив з парадної на роботу. Багато ножових поранень, пошкоджено шлунок і внутрішні органи. Встиг сказати: "НОДівці" (члени прокремлівського "Національно-визвольного руху" – "24") і втратив свідомість. Зараз перебуває у реанімації", – підкреслила вона.

Крім того, у коментарях до допису Ретинська зазначала, що активіста оглушили електрошокером і потім кілька разів ударили ножем.

За її словами, напередодні Іванютенко брав участь у пікеті на Невському проспекті, і присутні там бойовики "НОД" погрожували йому розправою.

Як пише ресурс "Грані", він часто виходить на вуличні акції в масці Володимира Путіна.