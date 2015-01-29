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      Бойовики тікають з-під Дебальцевого, — "Азов"

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      Олексій Мозговий
      Олексій Мозговий / livejournal.com

      Бойовики під командуванням Олексія Мозгового назвали його зрадником і тікають з-під Дебальцевого.

      Про це повідомляє полк "Азов".

      "Люди терориста Олексія Мозгового залишили свої позиції. Його угруповання в результаті боїв під Дебальцевим зазнало серйозних втрат: 50 осіб загинуло, 80 поранено", — йдеться у повідомленні.

      За даними "Азову", через складну обстановку бойовики почали тікати. Штаб терористів оголосив Мозгового зрадником.

      "Він із залишками свого формування поїхав до Алчевська", — повідомили в "Азові".

      Нагадаємо, українські військові відбили атаку бойовиків на Вуглегірськ, сили АТО зачищають місто.

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      Теги: Війна на Донбасі АТО Дебальцеве
      Джерело: Телеканал новин "24"
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      Новини за 29 січня 2015
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