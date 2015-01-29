Бойовики тікають з-під Дебальцевого, — "Азов"

Бойовики під командуванням Олексія Мозгового назвали його зрадником і тікають з-під Дебальцевого.

Про це повідомляє полк "Азов".

"Люди терориста Олексія Мозгового залишили свої позиції. Його угруповання в результаті боїв під Дебальцевим зазнало серйозних втрат: 50 осіб загинуло, 80 поранено", — йдеться у повідомленні.

За даними "Азову", через складну обстановку бойовики почали тікати. Штаб терористів оголосив Мозгового зрадником.

"Він із залишками свого формування поїхав до Алчевська", — повідомили в "Азові".

Нагадаємо, українські військові відбили атаку бойовиків на Вуглегірськ, сили АТО зачищають місто.