Бойовики тікають з-під Дебальцевого, — "Азов"
Бойовики під командуванням Олексія Мозгового назвали його зрадником і тікають з-під Дебальцевого.
Про це повідомляє полк "Азов".
"Люди терориста Олексія Мозгового залишили свої позиції. Його угруповання в результаті боїв під Дебальцевим зазнало серйозних втрат: 50 осіб загинуло, 80 поранено", — йдеться у повідомленні.
За даними "Азову", через складну обстановку бойовики почали тікати. Штаб терористів оголосив Мозгового зрадником.
"Він із залишками свого формування поїхав до Алчевська", — повідомили в "Азові".
Нагадаємо, українські військові відбили атаку бойовиків на Вуглегірськ, сили АТО зачищають місто.
Джерело: Телеканал новин "24"
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