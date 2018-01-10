Бойовики зазнали серйозних втрат на Донбасі

За період з 3 по 9 січня російські окупанти втратили на Донбасі 16 осіб.

Про це повідомив координатор групи "Інформаційного спротиву" Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook. "Втрати зазнали 1 армійський корпус – 9 ошмсп мп (Новоазовськ) 7 в/с, 3 омсбр (Горлівка) 1 в/с, 11 ЗМУ (Макіївка) 2 в/с; 2 армійський корпус – 4 омсбр (Алчевськ) 3 в/с, 6 омсп (Кадиївка) 1 в/с, 7 омсбр (Брянка) 2 в/с", – йдеться у повідомленні. Читайте також: Опозиціонерка оцінила "грандіозні" плани Росії на пів-України