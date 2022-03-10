Оперативне командування "Північ" 10 березня повідомило, що на Чернігівщині один з підрозділів переміг в бою окупантів. Це сталося попри те, що сили росіян переважали.

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"У результаті цього бою ми тепер маємо 10 робочих танків, зенітно-ракетний комплекс та броньовану евакуаційну машину. Вірте в своїх захисників! Разом до перемоги!", – написали у командуванні.

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